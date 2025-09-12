Slušaj vest

Kejt Midlton i Megan Markl ne pojavljuju se zajedno u javnosti godinama niti komentarišu jedna drugu, čak ni krajnje zvanično, ne računajući saopštenje koje su vojvotkinja i vojvoda od Saseksa uputili prošle godine nakon što je princeza od Velsa obolela od raka pa su joj poželeli brzo ozdravljenje. Sukob jetrva vuče korene još od 2018. a jedna događaj kažu da je bio najava sukoba.

Princ Hari boravi ovih dana u Velikoj Britaniji, nema najava da će se sresti sa princom Vilijamomi kraljem Čarlsom. Planirano je da tokom četiri dana posete obavi niz angažmana, ali je spreman da raspored uskladi sa sastankom sa ocem ako do toga dođe.

Najavljuje se da će princ od Velsa imati službene angažmane tokom svih dana boravka Harija u Britaniji. Iz Bakingemske palate se ne oglašavaju povodom potencijalnog susreta odbeglog princa i kralja.

Hari je juče posetio grob svoje bake, kraljice Elizabete II u Vindzoru, na treću godišnjicu njene smrti. Princ Vilijam i Kejt Midlton su u to vreme, 12 kilometara dalje, bili u Berkširu, na događaju u čast nekadašnje britanske vladarke.

Porodični razodor godinama je tema svetskih medija, a da će stvari krenuti po zlu, moglo je da se nasluti na ovoj konferenciji.

Kako je počeo sukob kojem nema kraja

Kada se Megan Markl udala za Harija u maju 2018. godine, mnogi su očekivali da će ovaj par sa Kejt Midlton i princom Vilijamom biti nova snaga monarhije i neraskidivi tandem.

Fabulozna četvorka kako su ih nazivali, brzo se raspala, a tri meseca pre svadbe, bilo je naznaka da je ideja o harmoniji u porodici pusta želja.

Megan, Kejt, Hari i Vilijam prisustvovali su tada Forumu kraljevske fondacije kako bi pričali o budućnosti ove organizacije."Očekivalo se da će Kejt dobiti novu prijateljicu i "sestru" na sličan način kao što su se princeza Dajana i Sara Ferguson zbližile, plus vrlo glamurozan kraljevski kvartet koji će se udružiti za svoje kampanje i dobrotvorne organizacije", rekla je stručnjak za govor tela Džudi Džejms. Nekoliko godina nakon tog formuma kada je Megzit bio u jeku i nakon toga kada su usledili novi skandali izazvani negativnim izjavama Harija i Megan o dinastiji, zajedničko pojavljivanje parova na formu ocenjeno je kao početak sukoba braće i jetrva, a moglo bi se reći da su problemi koji su tada isplivali na površinu, počeli još ranije, odmah nakon što se saznalo az vezu vojvotkinje i vojvode.

Megan je na fromu umešala politiku dok je podsticala žene da "koriste svoje glasove" i promovisala kampanju čiji je cilj bio stvaranje zakona za kažnjavanje kompanija koje tolerišu seksualno uznemiravanje. Iako je to bila važna tema i zakon o kojem se raspravljalo, po pravilu se od kraljevske porodice očekuje da se drži izvan politike, odnosno da se njeni članovi suzdrže od iznošenja ličnih mišljenja o spornoj temi.

"Postojala je snažna razlika između opreznijeg, pažljivog i prilično sporog pristupa kampanji Vilijama i Kejt i hitnosti, strasti i energije Megan", dodala je Džudi.

Kejt je tada bila u podmakloj trudnoći i "izgledala je i zvučala umorno". Za razliku od pristupa Megan Markl, ona je bila opuštenija, "govorila je tiho i pristojno se smešila".

Megan je znala kako da se istakne i upravlja aktivnostima na formu, dok je Kejt zauzela "pasivniji pristup"

Markl je odavala utisak da ne želi da bude u drugom planu, a slično se ponašala i kasnije u društvu Kejt i Vilijama, a to nije bilo strano ni Hariju otuda, između ostalog, teorija da je podela pozicija i moći u porodici dovela do kulminacije sukoba.

Kako je Kejt Midlton pogodila Megan Markl tačno u metu

Autor Tom Bauel tvrdi da je stav Megan Markl stvorio negativnu astmosferu između parova na forumu.

"Dok je Megan govorila, Hari je uočio Vilijamov kiseo osmeh. Venčanje prvo - glasno je prošaputao", napisao je Bauel u knjizi "Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors".

Bio je to način, prema rečima ovog autora, da se Megan skrene pažnja da ne radi bilo šta preuranjeno. Na Harijev komentar svo četvoro su se smejali, a ona je rekla: "Možemo obavljati više zadataka istovremeno", i tako izrazila ambiciju da ne želi da bude u pasivnoj ulozi.

Pojavio se i snimak na kojem Kejt govori kako su "njih troje (ona, Vilijam i Hari) imali osećaj da zajedno mogu da postignu veći uticaj nego odvojeno".

I to "njih troje" pod kojim je Kejt mislila na čuveni trio koji je bio na snazi pre dolaska Megan u porodicu, navodno je razbesneo Markl i izbacilo ju je iz ravnoteže. Komentariše se da ju je odao izraz lica i da kao narcis nije mogla da podnese tu rečenicu koja ju je podsetila da Hari ima prošlost u kojoj nje nema i koju deli sa bratom i princezom od Velsa, zbog čega gubi kontrolu nad njim i ne može da promeni a prošla dešavanja, da se njegova veza sa Kejt i Vilijamom ne može obrisati (iako je u međuvremenu znanto narušena), da ga spaja jaka veza sa porodicom (uzdrmana takođe) i da ona nije sve princu Hariju, što kao naricis želi.

"Bila je tako ljubomorna na Kejt, to je suština problema", glasi komentar sa Instagrama Megan je nakon formuma pričala da je princeza bila velilčanstvena na tom događaju, a pojedini misle da je supruga princa Vilijama bila nefer prema Markl isticanjem tria, a ne četvorke koja je tada bila aktuelna.

(Kurir.rs/Žena.rs)

