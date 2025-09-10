Slušaj vest

Ćerka bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena, Ešli Bajden, podelila je emotivnu poruku na Instagramu, otkrivši da je iza nje jedno od najtežih životnih razdoblja. U isto vreme suočila se sa razvodom braka i očevom borbom sa rakom prostate, što je, kako je priznala, duboko potreslo nju i njenu porodicu.

Emotivna poruka na Instagramu

„Leto 2025. bilo je jedno od najtežih u mom životu. Pripremala sam se za jesen, svoje omiljeno godišnje doba, i sada sam spremna da se podignem. Zahvalna sam na podršci prijatelja i porodice. Zahvalna što sam sebi dala vreme i prostor da tugujem, obradim sve i ozdravim. Zahvalna sam na miru, novim počecima, novim sezonama i ponovo pronađenoj snazi i ljubavi prema sebi“, poručila je Bajdenova u objavi.

Kraj braka posle 13 godina

Ešli je pre samo nekoliko nedelja podnela zahtev za razvod od supruga, poznatog plastičnog hirurga dr Hauarda Krejna, nakon više od 13 godina braka. Par se venčao 2012. godine u Grinvilu, savezna država Delaver, dve godine nakon što ih je upoznao njen pokojni brat Bo Bajden.

Ešli Bajden, Džo Bajden gledaju televiziju
Foto: THE WHITE HOUSE / Getty images / Profimedia

Nekoliko sati pre nego što je zvanično podnela papire za razvod, Ešli je podelila fotografiju na kojoj, kako tvrdi, Krejn drži za ruku drugu ženu. Uz objavu je napisala: „Moj muž i njegova devojka se drže za ruke“ i dodala pesmu „Another“ Notorious B.I.G.-a i Lil’ Kim, koja govori o prevari.

Porodična drama i očev zdravstveni problemi

Ešli Bajden, Džo Bajden šetaju
Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Pored razvoda, Ešli se suočila i sa teškom porodičnom krizom – njenom ocu, bivšem predsedniku SAD Džou Bajdenu, dijagnostikovan je rak prostate četvrtog stadijuma. Sama Ešli priznala je da joj je ova vest dodatno otežala period kroz koji prolazi, ali je istakla da nastoji da pronađe snagu i oslonac u porodici.

Džo Bajden, Ešli Bajden
Džo Bajden, Ešli Bajden
bajden-esli.jpg
Džo Bajden, Ešli Bajden

