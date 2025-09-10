Slušaj vest

Lazar Ristovski i njegova partnerka i koleginica Anica Lazić uživaju u svojoj ljubavnoj vezi uprkos svim negativnim predviđanjima zbog velike razlike u godinama. Osim toga, nižu poslovne projekte čime se pohvalila i mlada glumica sa veoma šokantnom fotografijom.

Anica i Lazar uživaju u ljubavi:

1/8 Vidi galeriju Anica Lazić i Lazar Ristovski Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Naime, Anica Lazić objavila je nekoliko fotografija sa snimanja. Na prvoj je tip-top sređena i izgleda kao holivudska diva, a već na sledećoj se mogu videti ogromne modrice na njenom telu. Kako je napisala uz fotografiju "gluma boli".

Na sledećoj fotografiji vidi se kadar sa bokserskim rukavicama, te ni ne čudi što je snimajući dan završila sa ovim povredama.

Podsetimo, Anica i Lazar su do nedavno letnje dane provodili na moru, a sada su se vratili radnim obavezama.

Anica je nedeljama uživala na plaži okupana sunčevim zracima, a sudeći prema fotografijama koje često objavljuje, odlično se provodi.

Lazar Ristovski je šokirao javnost kad je potvrdio vezu s 39 godina mlađom koleginicom Anicom Lazić. Nedugo pre nego što su započeli vezu, glumac se rastao od supruge Danice, s kojom je proveo 42 godine.

Anica i Lazar su često bili na meti kritika zbog razlike u godinama, međutim, kako kaže, danas dobija samo poruke podrške.