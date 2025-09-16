Slušaj vest

Ako nekoga šokira što je Čarli Šin, tokom decenija zavisnosti od pilula, alkohola i kreka, povremeno imao i odnose sa muškarcima, onda je svet još uvek pun naivnosti. Ipak, upravo ta informacija našla se u naslovima povodom prikazivanja dvodelnog dokumentarca „AKA Charlie Sheen“, što najbolje govori koliko malo novog materijala nudi ovaj film.

Sam Šin u dokumentarcu svoj život deli na tri etape: „Žurke“, „Žurke sa problemima“ i „Samo problemi“. Njegove burne godine uveliko su bile dokumentovane u realnom vremenu – od priča koje su prodavali ljudi sa kojima je partijao, preko hospitalizacija i konferencija za medije koje je organizovao njegov otac Martin Šin, do intervjua pod dejstvom narkotika, čuvenih izjava o „tigrovoj krvi“ i „Adonisovom DNK“, pa sve do razvoda od glumice Deniz Ričards. Godine 2015. sam je otkrio da je HIV pozitivan, posle četiri godine pokušaja ucena i pretnji.

Porodica koja ga je održala u životu

Martin Šin i Emilio Estevez odbili su da učestvuju u dokumentarcu, ali, kako sam Čarli kaže, niko im to ne može zameriti. Jedino zahvaljujući njihovoj ljubavi on je danas živ. Njegov brat Ramon ipak se pojavio u filmu, kao i ćerka Lola i sin Bob, zajedno sa njihovim majkama – Deniz Ričards i Bruk Miler. Njihova svedočenja su iskrena, ponekad i bolna, ali ljubav prema Čarliju ostaje očigledna.

Pukotine u fasadi

Čarli Šin u dokumentarcu priznaje da je svedočio protiv Hajdi Flajs na njenom suđenju 1995. godine. U svojoj knjizi "The Book of Sheen", objašnjava da je bio pod velikim pravnim i društvenim pritiskom da svedoči, iako je bio njen klijent. Ističe da je svedočio u vezi sa optužbama za utaju poreza, a ne zbog prostitucije.

Naziva ga "plačljivim bogatim dečkom"

Hajdi Flajs u filmu otvoreno izražava nezadovoljstvo zbog njegovog postupka. Naziva ga "plačljivim bogatim dečkom" i slabićem, ističući njegov privilegovan položaj i nedostatak hrabrosti da preuzme odgovornost za svoje postupke. Poredi ga sa glumcem Robertom Mičumom, koji je odbio da oda svog dilera marihuane nakon hapšenja, sugerišući da je i Šin trebalo da postupi isto – da odbije da svedoči protiv nje.

Iako Šin priznaje da je bio primoran da svedoči, dokumentarac ne ulazi dublje u njegove lične emocije prema Flajsovoj niti u to kako je sve to uticalo na njihov odnos

Hajdi Flajs je bila osuđena zbog vođenja elitne prostitucione mreže u Los Anđelesu. U decembru 1994. godine osuđena je na tri godine zatvora zbog svodništva, ali je presuda kasnije poništena zbog nepravilnosti tokom suđenja.

