O čemu se radi u filmu?

Demi Mur u ovom filmu igra prodavca nekretnina Dajen Marfi, dok je Vudiju Harlesonu poverena uloga arhitekte Dejvida Marfija. Ovaj mladi bračni par bacio je oko na perspektivnu parcelu i hitno im je bio potreban novac za ulaganje u nekretnine. Stavili su zbog toga kuću pod hipoteku paotputovali u Las Vegas, kako bi okušali sreću sa kockom. Ali sreća im nije bila naklonjena, pa su ostali bez ušteđevine.

Suočeni sa velikim finansijskim problemima, susreću milijardera Džona Gejdža koga je sjajno odigrao Robert Redford. Ovaj bogataš zaljubio se u Dajen, poklonio joj je haljinu od 5.000 dolara (model Mugler), da bi joj na kraju ponudio milion dolara za noć sa njim.

Bračni par Marfi prihvatio je nepristojnu ponudu, ali u poslednjem trenutku, Dejvid se predomislio, pojurio ka Dajen koja je krenula da se sretne sa Gejdžom, ali milijarderov lični helikopter je već odveo njegovu suprugu na jahtu milijardera. Ta noć narušila je brak Dajen i Dejvida koji je podneo papire za razvod.

Tokom dobrotvorne aukcije, rešio je da donira milion dolara zoološkom vrtu nakon što je video Dajan sa Gejdžom. Ipak, na kraju je ljubav pobedila, pa je par Marfi dao drugu šansu ljubavi, a milijarder je shvatio da ga prelepa brineta nikada neće voleti na način na koji voli svog muža. Intrigantno, ali i kontroverzno.

"Nepristojna ponuda" dotiče nepristojno zrno istine: plaća se cena za svesni izbor odstupanja od vlastitih principa. I postavlja se pitanje svima - koliko daleko ste spremni da odete protiv svojih vrednosti kada se nađete u situaciji da su te iste vrednosti na testu.

Publika obožavala film, ali ne i kritičari

Film se suočio sa optužbama za seksizam. Kako je" Los Angeles times" pisao, profesorka engleskog Tanja Modleski je film ocenila uvredljivim za žene. Scenaristkinja filma "Telma i Luiz" Keli Kuri rekla je "da žene mrze same sebe i da ne cene ništa osim svog seksualnog ja".

"Tražila sam priču koja bi dala odgovor na pitanje zašto neke veze traju, a neke ne. Imala sam svoju teoriju, a to je sposobnost praštanja. Koncept scenarija se zasnivao na pitanju kako se brak može nastaviti nakon afere. Ne postoji par na svetu kojem se nešto nije dogodilo, a da je izgledalo neoprostivo", tvrdila je scenaristkinja Ejmi Holden Džouns.

Film je zaradio tri Zlatne maline: za najgori film, scenario i sporednog glumca (Harleson). Ipak, publika je zavolela ovu dramu koja je zaradila 250 miliona dolara, a budžet je iznosio "svega" 40 miliona dolara. Uspehu filma doprineo je i Robert Redford.

Hale Beri želela ulogu Dajen, producenti tražili njih za glavne glumce

Oskarovka Hale Beri izrazila je želju da igra Dajen Marfi, ali je rečeno da glumica tamne puti bez obzira na svoj talenat, ne može da dobije tu ulogu jer producenti nisu želeli da ih neko optuži da "crnkinja u filmu pristaje na intimne odnose zbog novca".

Film je baziran na istoimenoj knjizi u kojoj je milijarder arapskog porekla, a Dajanin muž Jevrejin. Konačna odluka producenata bila je, ipak, da svi glavni likovi budu "beli Amerikanci".

Producenti su želeli Džonija Depa za ulogu Dejvida, ali on nije prihvatio tu ulogu. Hteli su zatim da bračni par glume Nikol Kidman i Tom Kruz, ali reditelj uopšte nije bio oduševljen australijskom glumicom i insistirao je da Demi Mur igra glavni ženski lik. Produkcijska ekipa težila je tome da Voren Biti glumi milijadera, ali slavni glumac je rekao ne.

Pokazalo se da je Robert Redford bio najbolji izbor za tu ulogu. A za snimanje intimnih scena menjao ga je dubler koji je imao dug staž u "filmovima za odrasle". Demi Mur je imala potpunu kontrolu nad tim kadrovima, ali i sukob sa scenaristkinjom koja je tražila da glumica bude "više ranjiva". Na kraju joj se izvinila, videvši finalni rezultat.

Film trebalo da ima drugačiji kraj

"Radnja filma, prema prvom nacrtu scenarija, zasniva se na poverenju u odnosu bračnog para. Ono što se kasnije desilo je da je milijarder platio milion dolara, ali da ona ipak nije spavala s njim. Platio je da bi njen muž pomislio da su proveli noć u krevetu, a onda se brak raspao zbog nepoverenja. Ipak, na kraju producenti su rekli: "Ne, ona mora da spava sa njim".

Mislila sam da na kraju ona treba da ostavi obojicu. Međutim, niko ovu opciju nije ni razmatrao. Film je nakon objavljivanja izazvao kontroverze jer, znate, kako sam mogla napisati nešto ovakvo. Film o ženi koja je provela noć s tipom za milion dolara. Ideja da žena nikada ne bi trebalo da bude u iskušenju ili da bi trebalo da bude toliko čista da ne možete snimiti film o tome - idite pogledajte francuske filmove!", poručila je scenaristkinja i napomenula da je ona femistkinja koja smatra da "žene ne treba da se prikazuju kao vizije savršenstva na ekranu, nego kao celovita ljudska bića s izborima".

Inspiracija za film bila je nepristojna ponuda koju je dobila kultna glumica Džoan Kolins. Reditelj je 20 godina nakon premijere za Entertainment Weekly otkrio da je muškarac ponudio milion dolara britanskoj zvezdi za jednu noć sa njom. Ona nije na to pristala.

