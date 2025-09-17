Slušaj vest

Melanija i Donald Tramp doputovali su večeras u službenu posetu Velikoj Britaniji, gde će se sutra sresti sa Čarlsom III, kraljicom Kamilom, Kejt Midlton i princom Vilijamom. Na aerdromu Stansted u Londonu delovali su veoma ujedinjeno.

Melanija Tramp je za putovanje u Britaniju i sam početak zvanične posete odabrala elegantno modno izdanje. Izašla je iz aviona sa suprugom, i sve vreme su se držali za ruke. Otkako je u januaru ove godine počeo drugi mandata Donalda Trampa u Beloj kući, poznati par šalje slične poruke, sigurno nimalo slučajno.

Poredili su se i Trampovi nedžentlmenski ispadi prema Melaniji Tramp, kojih je i te kako bilo tokom njegovog prvog mandata, od 2016. do 2021. godine. Kako je zabeleženo na slikama, samo jednom joj je okrenuo leđa, a ranije je znao i da korača ispred nje u stilu "ni ne primećujem da si pored mene".

Melaniji Tramp je vetar pomalo razrušio frizuru dok je izlazila iz aviona, ali nije bilo veće štete, a ni skandala nalik onom koji je prva dama Francuske Brižit Makron priredila ranije ove godine, upravo po dolasku u Britaniju sa suprugom, predsednikom Emanuelom Makronom.

Nije tada želela da ga uhvati za ruku dok je silazila iz aviona, iako joj je on to ponudio, što je protumačeno kao nastavak afere iz maja ove godine, kada je Brižit odgurnula supruga u avionu, po dolasku u Vijetnam.

Makron je izjavio da se radilo o manjoj raspravi, iako je većem delu javnosti ta situacija izgledala kao veći indcident.

Melanija Tramp je pre nekoliko godina umela da odgurne ruku svog supruga, baš u momentu kada bi krenuo da je uhvati i time pokaže da su skladan par.

Trampovi su večeras skoro pa savršeno usklađeni, za razliku od para iz Francuske. "Da se Makronovi ovako ponašaju, gde bi im bio kraj", porede ih.

Predsednika i prvu damu Amerike poredili su i ranije sa Brižit i Emanuelom Makronom. I to zbog razlike u godinama.

