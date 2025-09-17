Slušaj vest

Melanija Tramp zračila je elegancijom tokom istorijske državne posete Ujedinjenom Kraljevstvu i susreta sa britanskom kraljevskom porodicom, zajedno sa suprugom Donaldom Trampom.

Donald Tramp i Melanija Tramp u istorijskoj poseti Velikoj Britaniji
Donald Tramp i Melanija Tramp Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država je izgledala besprekorno u crnom kostimu koji se sastoji od suknje dužine tik ispod kolena i blejzera koji se širi u struku.

Kejt Midlton i princ Vilijam prilikom susreta s Melanijom Tramp i Donaldom Trampom
Foto: Ian Vogler/Daily Mirror, PA Images / Alamy / Profimedia

Kosu je vezala u nisku punđu, koja je bila gotovo cela sakrivena ispod ogromnog ljubičastog šešira, možda čak i ekstravagantnijeg od onog kakav je nosila na inauguraciji Donalda Trampa u januaru ove godine.

Kejt Midlton je sva u bordo boji, slična modna izdanja nosila je i ranije. Kraljica Kamila odabrala je plavu haljinu i salonke neutralnog kolorita.

kraljica Kamila
Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Kejt Midlton je besprekorna u svom stilu odevanja, Melanija Tramp smatra se jednom od najbolje obučenih prvih dama SAD u istoriji, uz Džeki Kenedi. Sa takvim reputacijama srele su se danas u Vindzoru i sasvim je logično što se susret najavljivao kao modni duel godine.

Kejt Midlton prilikom susreta s Melanijom Tramp i Donaldom Trampom
Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Donaldu Trampu se na ovom putovanju pridružuju i njegova ćerka, Tifani Tramp, kao i njen suprug, Majkl Bulos.

