Kejt Midlton i Melanija Tramp konačno oči u oči: Ogroman šešir prve dame Amerike ukrao svu pažnju, i princezu bacila u drugi plan (FOTO)
Melanija Tramp zračila je elegancijom tokom istorijske državne posete Ujedinjenom Kraljevstvu i susreta sa britanskom kraljevskom porodicom, zajedno sa suprugom Donaldom Trampom.
Prva dama Sjedinjenih Američkih Država je izgledala besprekorno u crnom kostimu koji se sastoji od suknje dužine tik ispod kolena i blejzera koji se širi u struku.
Kosu je vezala u nisku punđu, koja je bila gotovo cela sakrivena ispod ogromnog ljubičastog šešira, možda čak i ekstravagantnijeg od onog kakav je nosila na inauguraciji Donalda Trampa u januaru ove godine.
Kejt Midlton je sva u bordo boji, slična modna izdanja nosila je i ranije. Kraljica Kamila odabrala je plavu haljinu i salonke neutralnog kolorita.
Kejt Midlton je besprekorna u svom stilu odevanja, Melanija Tramp smatra se jednom od najbolje obučenih prvih dama SAD u istoriji, uz Džeki Kenedi. Sa takvim reputacijama srele su se danas u Vindzoru i sasvim je logično što se susret najavljivao kao modni duel godine.
Donaldu Trampu se na ovom putovanju pridružuju i njegova ćerka, Tifani Tramp, kao i njen suprug, Majkl Bulos.
