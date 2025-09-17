Slušaj vest

Melanija Tramp izgleda sjajno, ali njeno ponašanje ipak je "ukralo" pažnju. Retko kada dogodi se ovakav propust, ali čini se da supruga Donalda Trampa nije dobro proučila pravila ponašanja prilikom upoznavanja članova kraljevske porodice.

Osim što je oduševila svojim modnim izborom odabravši tamnosivo odelo Kristijan Dior Haute Couture sa visokim okovratnikom i stegnutim strukom, Melanija Tramp ipak je iznenadila mnoge prekršivši kraljevski protokol.

Donald i Melanija Tramp uoči posete britanskoj monarhiji:

Naime, stigavši na susret sa članovima kraljevske porodice, prva dama je prekršila kraljevski protokol odlučivši da se ne nakloni princezi Kejt Midlton i kraljici Kamili.

Inače, članovima britanske kraljevske porodice treba da se naklone svi koji ih sretnu u zvaničnim i formalnim prilikama, posebno oni koji nisu članovi kraljevske porodice. Svi koji se susreću sa članovima kraljevske porodice u formalnim okolnostima iskazuju poštovanje naklonom ili klimanjem glave, naročito prema monarhu i njegovim neposrednim naslednicima.

Nakon pozdrava i protokola, predsednik Tramp i Melanija biće kočijom prevezeni kroz imanje Vindzor sa kraljem Čarlsom, kraljicom Kamilom, te princom i princezom od Velsa pre ručka u državnoj trpezariji.

Inače, Melanija Tramp privukla je pažnju još sinoć po dolasku u Veliku Britaniju kada je odabrala baloner Burbury Kensington Heritage u prepoznatljivoj bež nijansi, šik naočare za sunce Sen Loran i kožne jahaće čizme Kristijana Diora. Ipak, najviše komentara izazvao je neuobičajeno dug kroj balonera, koji je vitkoj i visokoj prvoj dami stajao besprekorno. Odabirom Burburyja, jednog od simbola britanske mode koji su nosili i Vinston Čerčil i Kejt Mos, Melanija je zaigrala na kartu suptilne modne diplomatije.

