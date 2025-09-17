Predsednik SAD Donald Tramp i njegova supruga Melanija Tramp predali su kralju Čarlsu repliku mača predsednika Ajzenhauera, kao simbol „istorijskog partnerstva“, tokom razmene poklona na državnoj poseti Vindzoru.

Predsednički helikopter sleteo je na privatno imanje nešto posle podneva u sredu. Najpre su ih dočekali princ i princeza od Velsa, a potom i kralj Čarls i kraljica Kamila u Viktorija Hausu, na imanju Kraljevskih bašti u Vindzoru.

Trampovi u poseti Vindzoru:

Tramp u poseti Vindzoru Foto: Henry Nicholls/Pool AFP, Aaron Chown/Pool PA, Alberto Pezzali/AP

Kako je potvrdila Bakingemska palata, i kraljevski par je pripremio poklone za američke goste. Tramp je dobio ručno uvezanu kožnu knjigu iz Kraljevske bindžerije u zamku Vindzor, posvećenu 250. godišnjici Deklaracije o nezavisnosti, kao i zastavu Ujedinjenog Kraljevstva koja je vijorila iznad Bakingemske palate na dan njegove inauguracije. Prvoj dami poklonjene su srebrna i emajlirana činija s kraljičinim monogramom, delo čuvene irske umetnice Kare Marfi, kao i personalizovana torba britanske dizajnerke Anje Hindmarč.

mina AP Aaron Chown.jpg
Melanija i Donald Tramp sa Kejt Midlton i princom Vilijamom Foto: Aaron Chown/Pool PA

Američki predsednik i njegova supruga zauzvrat su kraljici Kamili darovali vintage broš Tiffany & Co od 18-karatnog zlata, dijamanata i rubina — kamenja koja simbolizuju diplomatiju, prijateljstvo i poštovanje, a ujedno predstavljaju i mesečeve kamene rođenja Kamile (rubin) i Prve dame (dijamant). Kralj i kraljica, pak, Trampovima su uručili i srebrni ram za fotografiju ugraviran njihovim zajedničkim monogramima.

Donald Tramp i kralj Čarls i Kamila
Donald Tramp i kralj Čarls i Kamila Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Bakingemska palata naglasila je da mač Ajzenhauera ne predstavlja samo „duboko poštovanje“, već i „podsećanje na istorijsko savezništvo koje je bilo presudno za pobedu u Drugom svetskom ratu“ — i na trajne vrednosti i saradnički duh koji i danas definišu odnose između SAD i Velike Britanije.

