Predsednički helikopter sleteo je na privatno imanje nešto posle podneva u sredu. Najpre su ih dočekali princ i princeza od Velsa, a potom i kralj Čarls i kraljica Kamila u Viktorija Hausu, na imanju Kraljevskih bašti u Vindzoru.

Kako je potvrdila Bakingemska palata, i kraljevski par je pripremio poklone za američke goste. Tramp je dobio ručno uvezanu kožnu knjigu iz Kraljevske bindžerije u zamku Vindzor, posvećenu 250. godišnjici Deklaracije o nezavisnosti, kao i zastavu Ujedinjenog Kraljevstva koja je vijorila iznad Bakingemske palate na dan njegove inauguracije. Prvoj dami poklonjene su srebrna i emajlirana činija s kraljičinim monogramom, delo čuvene irske umetnice Kare Marfi, kao i personalizovana torba britanske dizajnerke Anje Hindmarč.

Američki predsednik i njegova supruga zauzvrat su kraljici Kamili darovali vintage broš Tiffany & Co od 18-karatnog zlata, dijamanata i rubina — kamenja koja simbolizuju diplomatiju, prijateljstvo i poštovanje, a ujedno predstavljaju i mesečeve kamene rođenja Kamile (rubin) i Prve dame (dijamant). Kralj i kraljica, pak, Trampovima su uručili i srebrni ram za fotografiju ugraviran njihovim zajedničkim monogramima.

Bakingemska palata naglasila je da mač Ajzenhauera ne predstavlja samo „duboko poštovanje“, već i „podsećanje na istorijsko savezništvo koje je bilo presudno za pobedu u Drugom svetskom ratu“ — i na trajne vrednosti i saradnički duh koji i danas definišu odnose između SAD i Velike Britanije.

