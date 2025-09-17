Slušaj vest

U Vindzoru se danas odigrao događaj koji mnogi nazivaju istorijskim – američki predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija stigli su u zvaničnu posetu Velikoj Britaniji. Po izlasku iz helikoptera, Trampove su dočekali princ Vilijam i princeza Kejt, čime je i simbolično otpočela ova visoka diplomatska poseta.

Pozdrav sa Kejt i neočekivani kompliment predsednika SAD

Na uređenom travnjaku, u blizini kraljevskog zamka, pažnju nije privukla samo stroga bezbednosna pratnja i protokol, već i spontanost predsednika Trampa. Kako prenosi britanski "Hello" magazin, Tramp se nije libio da komplimentira princezi od Velsa čim joj je prišao.

- Veoma ste lepi, rekao je Tramp obraćajući se Kejt Midlton, na šta je ona odgovorila širokim osmehom i srdačnim rukovanjem s prvom damom Amerike.

Svečani prijem i susret sa kraljem Čarlsom

Nakon pozdravnog protokola, Tramp i Melanija su se zajedno sa Vilijamom i Kejt uputili prema palati Viktorija, gde su ih dočekali kralj Čarls i kraljica Kamila. Prijem je nastavljen u svečanoj atmosferi, uz tradicionalne kraljevske počasti.

Melanija i Kejt – modni okršaj koji je već zapalio mreže

Čim su se prve fotografije pojavile na internetu, društvene mreže počele su da se "usijavaju" – ne samo zbog političkog značaja susreta, već i zbog večite modne borbe dve stilske ikone. Dok jedni hvale Melanijin elegantni minimalizam, drugi ne mogu da prestanu da komentarišu sofisticiranu jednostavnost princeze Kejt. Obe su, po sopstvenom ukusu, pokazale da modna diplomatija i te kako ima svoje mesto u svetskoj politici.

Istorijski susret kraljevske porodice s Melanijom Tramp i Donaldom Trampom Foto: Ian Vogler/Daily Mirror, PA Images / Alamy / Profimedia

Program posete: od izložbe do državnog banketa

Trampovi će tokom dvodnevne posete učestvovati u čitavom nizu aktivnosti. Nakon pozdravnog ručka u palati, planirano je da posete ekskluzivnu izložbu predmeta iz Kraljevske kolekcije koji su povezani sa američkom istorijom. Potom će položiti venac na grob kraljice Elizabete II u kapeli Svetog Đorđa.

Veče je rezervisano za ceremoniju Beating Retreat – tradicionalni vojni spektakl, nakon kojeg sledi državni banket, na kojem će se okupiti najviši predstavnici britanske i američke vlasti.

