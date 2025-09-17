Kejt Midlton zablistala na večeri posvećenoj Donaldu i Melaniji: Jednim detaljem posebnu počast ukazala je kraljici Elizabeti
Princeza od Velsa, Kejt Midlton (43), zasijala je u glamuroznoj kombinaciji dok je kraljevska porodica 17. septembra u Vindzorskom zamku priredila državnu večeru u čast američkog predsednika Donalda Trampa i prve dame Melanije Tramp tokom njihove posete Ujedinjenom Kraljevstvu.
Na svečanosti su, osim Kejt, prisustvovali i princ Vilijam, kralj Čarls, kraljica Kamila i drugi članovi kraljevske porodice, svi obučeni u svoje najsvečanije toalete. Prva fotografija princezinog izgleda objavljena je na zvaničnim društvenim mrežama para uz potpis: „Spremni za državnu večeru“, a autor fotografije je poznati fotograf Met Portijus.
Kejtin raskošan izbor – zlatna čipka i čuvena tijara
Za ovu priliku Kejt je odabrala krojenu haljinu britanske dizajnerke Filipe Lepli, preko koje je nosila ručno vezeni zlatni večernji kaput od šantili čipke, preko svilene kreps haljine. Svoj izgled upotpunila je omiljenim kraljevskim ukrasom za glavu – tijarom Ljubavni čvor kraljice Meri.
Princeza od Velsa do sada je nosila četiri različite tijare za državne večere, diplomatske prijeme i kraljevska venčanja, ali je upravo Ljubavni čvor njen najčešće birani komad. Kejt je nosila i minđuše koje su pripadale pokojnoj kraljici Elizabeti II. Uz to, ponela je i Porodični orden kralja Čarlsa III, Porodični orden kraljice Elizabete II, kao i Veliki krst Kraljevskog viktorijanskog reda sa zvezdom i lentom.