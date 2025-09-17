Slušaj vest

Princeza od Velsa, Kejt Midlton (43), zasijala je u glamuroznoj kombinaciji dok je kraljevska porodica 17. septembra u Vindzorskom zamku priredila državnu večeru u čast američkog predsednika Donalda Trampa i prve dame Melanije Tramp tokom njihove posete Ujedinjenom Kraljevstvu.

Kejt Midlton i princ Vilijam
Kejt Midlton i princ Vilijam Foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Na svečanosti su, osim Kejt, prisustvovali i princ Vilijam, kralj Čarls, kraljica Kamila i drugi članovi kraljevske porodice, svi obučeni u svoje najsvečanije toalete. Prva fotografija princezinog izgleda objavljena je na zvaničnim društvenim mrežama para uz potpis: „Spremni za državnu večeru“, a autor fotografije je poznati fotograf Met Portijus.

Kejtin raskošan izbor – zlatna čipka i čuvena tijara

Za ovu priliku Kejt je odabrala krojenu haljinu britanske dizajnerke Filipe Lepli, preko koje je nosila ručno vezeni zlatni večernji kaput od šantili čipke, preko svilene kreps haljine. Svoj izgled upotpunila je omiljenim kraljevskim ukrasom za glavu – tijarom Ljubavni čvor kraljice Meri.

Princeza od Velsa do sada je nosila četiri različite tijare za državne večere, diplomatske prijeme i kraljevska venčanja, ali je upravo Ljubavni čvor njen najčešće birani komad. Kejt je nosila i minđuše koje su pripadale pokojnoj kraljici Elizabeti II. Uz to, ponela je i Porodični orden kralja Čarlsa III, Porodični orden kraljice Elizabete II, kao i Veliki krst Kraljevskog viktorijanskog reda sa zvezdom i lentom.

Ne propustitePop kulturaKejt Midlton načisto Trampa oborila s nogu: Čim ju je ugledao uputio joj slatke reči, čitačica s usana otkrila sve
Trampovi se rukuju sa princom i princezom od Velsa tokom posete britanskoj monarhiji
Pop kulturaKejt Midlton i Melanija Tramp konačno oči u oči: Ogroman šešir prve dame Amerike ukrao svu pažnju, i princezu bacila u drugi plan (FOTO)
Istorijski susret kraljevske porodice s Melanijom Tramp i Donaldom Trampom
Pop kulturaOvaj potez Kejt Midlton prema kralju Megan Markl ne bi povukla za 100 života: Snimak sa sahrane otkrio kakav je njen odnos sa kraljem Čarlsom
Kejt Midlton i kralj Čarls na sahrani vojvotkinje od Kenta
Pop kulturaOvako je počeo sukob između jetrva: Kad je Kejt ovo rekla, Megan je poludela
profimedia-0364582970.jpg

Trik Kejt Midlton za fotkanje Izvor: TikTok/themirandaholder