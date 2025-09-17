Melanija Tramp sa golim ramenima pred kraljicu: Prva dama SAD odlučila da istakne sve atribute, Donald ne skida osmeh sa lica
Kraljica Kamila (78) ponela je još jedan sjajan komad nakita iz kraljevske kolekcije za glamuroznu državnu večeru održanu 17. septembra u Vindzorskom zamku, u čast predsednika Donalda Trampa i prve dame Melanije Tramp tokom njihove posete Ujedinjenom Kraljevstvu. Na događaju su prisustvovali i kralj Čarls, princ Vilijam, Kejt Midlton i drugi članovi britanske kraljevske porodice.
Zvanični portret i modni izbor
Kraljica Kamila i kralj Čarls pozirali su za zvanični portret zajedno sa predsednikom Trampom i Melanijom, pokazujući svoja formalna izdanja. U skladu s belim kravata-dres kodom za državne večere, Kamila je odabrala tijaru od safira i dijamanata, koja je savršeno upotpunila njenu kraljevsko plavu svilenu marokan haljinu s vezom dizajnerke Fione Kler.
Ovako su izgledale Melanija Tramp i kraljica Kamila:
Melanija Tramp (55) pojavila se u žutoj haljini bez ramena s dugim rukavima, dodatno naglašenoj upečatljivim ružičastim pojasom i visećim minđušama sa zelenim draguljima.
Doček Trampovih i posebna izložba
Princ Vilijam i princeza Kejt bili su prvi članovi kraljevske porodice koji su dočekali predsednika i prvu damu u sredu, a potom su ih poveli na zvanični prijem kod kralja Čarlsa i kraljice Kamile. Nakon toga, svi su se uputili u Vindzorski zamak, gde su uživali u ručku i specijalnoj izložbi predmeta iz Kraljevske kolekcije.
Zajednički angažman Kamile i Melanije
Za četvrtak je planiran zajednički angažman kraljice Kamile i Melanije Tramp, koje će zajedno obići Kuću lutaka kraljice Meri i Kraljevsku biblioteku u Vindzorskom zamku.