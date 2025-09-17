Slušaj vest

Kraljica Kamila (78) ponela je još jedan sjajan komad nakita iz kraljevske kolekcije za glamuroznu državnu večeru održanu 17. septembra u Vindzorskom zamku, u čast predsednika Donalda Trampa i prve dame Melanije Tramp tokom njihove posete Ujedinjenom Kraljevstvu. Na događaju su prisustvovali i kralj Čarls, princ Vilijam, Kejt Midlton i drugi članovi britanske kraljevske porodice.

Zvanični portret i modni izbor

Kraljica Kamila i kralj Čarls pozirali su za zvanični portret zajedno sa predsednikom Trampom i Melanijom, pokazujući svoja formalna izdanja. U skladu s belim kravata-dres kodom za državne večere, Kamila je odabrala tijaru od safira i dijamanata, koja je savršeno upotpunila njenu kraljevsko plavu svilenu marokan haljinu s vezom dizajnerke Fione Kler.

Ovako su izgledale Melanija Tramp i kraljica Kamila:

Melanija Tramp (55) pojavila se u žutoj haljini bez ramena s dugim rukavima, dodatno naglašenoj upečatljivim ružičastim pojasom i visećim minđušama sa zelenim draguljima.

Doček Trampovih i posebna izložba

Princ Vilijam i princeza Kejt bili su prvi članovi kraljevske porodice koji su dočekali predsednika i prvu damu u sredu, a potom su ih poveli na zvanični prijem kod kralja Čarlsa i kraljice Kamile. Nakon toga, svi su se uputili u Vindzorski zamak, gde su uživali u ručku i specijalnoj izložbi predmeta iz Kraljevske kolekcije.

Zajednički angažman Kamile i Melanije

Za četvrtak je planiran zajednički angažman kraljice Kamile i Melanije Tramp, koje će zajedno obići Kuću lutaka kraljice Meri i Kraljevsku biblioteku u Vindzorskom zamku.