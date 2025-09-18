Slušaj vest

Kralj Čarls III postao je prvi britanski monarh u skoro četiri veka koji je prisustvovao rimokatoličkoj misi, pridruživši se u utorak članovima svoje porodice na sahrani vojvotkinje od Kenta, supruge rođaka pokojne kraljice Elizabete II.

Preminula vojvotkinja od Kenta

Vojvotkinja Ketrin Vorsli, koja se 1961. godine udala za princa Edvarda, vojvodu od Kenta, i time postala član kraljevske porodice, preminula je 4. septembra u 92. godini.

U sklopu privatnog bdenja, njen kovčeg je noć pre sahrane bio položen u kapelu Blažene Device Marije. Javnost će je najviše pamtiti po dugogodišnjoj prisutnosti na teniskom turniru u Vimbldonu, gde je od 1969. godine učestvovala u dodeli trofeja.

Zapažena je bila i po tome što je 1994. godine prešla u rimokatoličku veru, čime je postala prvi član britanske kraljevske porodice koji je to učinio još od kralja Čarlsa II, koji je katolicizam prihvatio na samrti 1685. godine.

Istorijski gest kralja Čarlsa III

Prisustvom na vojvotkinjinoj sahrani, kralj Čarls III — koji je ujedno i vrhovni poglavar Protestantske crkve Engleske — prekinuo je višedecenijsku tradiciju britanskih monarha. Sprovodnu misu u Vestminsterskoj katedrali u Londonu predvodio je kardinal Vinsent Nikols, duhovni vođa katolika u Engleskoj i Velsu.

Pored kralja su bili njegov sin i prestolonaslednik princ Vilijam i njegova supruga Kejt, dok kraljica Kamila nije prisustvovala zbog blaže prehlade.

Reakcije i značaj događaja

- Ova sahrana imaće veliki istorijski značaj. Radi se o ogromnom iskoraku u ekumenskim odnosima., izjavila je za Sunday Times Ketrin Pepinster, bivša urednica katoličkog nedeljnika The Tablet.

Kralj Čarls već godinama ističe kako mu je želja da štiti sve vere. On i kraljica Kamila bili su među poslednjim zvaničnim posetiocima koji su se sreli sa papom Franjom pre njegove smrti u aprilu.

