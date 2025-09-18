Slušaj vest

Drugi dan državne posete predsednika Donalda Trampa i prve dame Melanije Velikoj Britaniji protiče u znaku posebnog susreta: princeza od Velsa, Ketrin, izdvojiće vreme za druženje „jedan na jedan“ sa američkom prvom damom.

Njih dve će se sastati u Frogmor vrtovima, imanju od 33 hektara unutar dvorca Vindzor. Upravo tamo će Ketrin i Melanija učestvovati u posebnoj aktivnosti, nazvanoj „tajna veverica“, tokom koje će razgovarati sa Dvejnom Fildsom, glavnim izviđačem Asocijacije izviđača, čija je princeza zaštitnica.

Kejt Midlton potpuno je očarala Donalda Trampa Foto: Ian Vogler/Daily Mirror, PA Images / Alamy / Profimedia

Cilj sastanka je upoznavanje sa izviđačkim programom Squirrels, u kojem deca mogu da steknu bedž iz prirode kroz različite zadatke i aktivnosti na otvorenom.

Svečani prijem i državna večera u Vindzoru

Dan ranije, Trampovi su svečano dočekani u dvorcu Vindzor od strane princa Vilijama i princeze Ketrin, nakon čega su imali priliku da se upoznaju sa kraljem i kraljicom. Usledila je kočijska povorka kroz imanje, uz pratnju konjičke garde Household Cavalry Mounted Regiment.

Uveče je u svečanoj dvorani Sent Džordž održan državni banket u čast predsednika i prve dame. Tokom obraćanja, kralj je naglasio neraskidive veze dve zemlje:

„Ovaj jedinstveni i značajan trenutak odražava trajnu povezanost naših velikih nacija. Sidreni u dubokom prijateljstvu naših naroda, ovaj odnos – s pravom nazivan ‘posebnim’ generacijama unazad – činio nas je bezbednijim i snažnijim kroz vreme.“

Tramp je, s druge strane, izjavio da mu je poseta „jedna od najvećih časti u životu“ i da ima „ogromno poštovanje“ prema kralju i Ujedinjenom Kraljevstvu.

„Decenijama Njegovo Veličanstvo predstavlja oličenje snage, plemenitosti i duha britanske monarhije i britanskog naroda“, rekao je predsednik, našalivši se zatim da ga je impresioniralo što je kralj znao imena svih 150 ljudi kojima se rukovao tog dana: „Neki su imali baš čudna imena poput ‘XYZ-Q3’, a on ih je sve znao — ili je bar tako izgledalo, jer se niko nije žalio.“

Razmena poklona

Kralj i kraljica pripremili su specijalne darove za svoje američke goste. Predsednik je dobio ručno uvezanu kožnu knjigu, izrađenu povodom 250. godišnjice Deklaracije o nezavisnosti, kao i zastavu Ujedinjenog Kraljevstva koja je vijorila iznad Bakingemske palate na dan njegovog inauguracionog govora.

Melanija i Donald Tramp Foto: Phil Noble, PA Images / Alamy / Profimedia

Prva dama Melanija obradovana je srebrnom činijom sa emajlom, rad umetnice Kare Marfi, kao i personalizovanom torbom britanske dizajnerke Anje Hindmarč.

