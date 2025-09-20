Slušaj vest

Prva dama SAD Melanija Tramp izabrala je žutu haljinu sa spuštenim ramenima, koju je uparila sa širokim ružičastim kaišem i ogromnim smaragdnim minđušama. I dok su prve reakcije na njen modni izbor bile veoma pozitivne, na društvenim mrežama došlo je do preokreta. Dejli mejl je napravio izbor onoga što je napisano o Melaniji Tramp.

"Melanijina haljina - nisam impresioniran", napisao je jedan korisknik nekadašnjeg Twittera, dok se drugi zapitao: "Melanija, šta se dešava? Šta se dešava?".

1/3 Vidi galeriju Melanija Tramp Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia, I-Images / Zuma Press / Profimedia

"O, Bože. Melanijina haljina je užasna! Izgleda kao džinovsko uskršnje jaje ili tako nešto u toj kanarinac žutoj haljini sa pink kaišem", napisao je treći intenzivnijim tonovima.

"Zašto se Melanija obukla kao džinovska banana?", pitao je drugi komentator, dok je treći napisao: „Kejt Midlton je prelepa, Melanija je smešna.“

Drugi su, međutim, bili manje oštri, smatrajući da je haljina prve dame SAD bila "previše jednostavna" za tu priliku.

"Zapravo, sviđa mi se Melanijina haljina, ali zar nije previše jednostavna za formalnu večeru?", "Volim Melaniju, ali ova haljina je užasna na njoj i neprimereno jednostavna za formalnu večeru", bili su neki od komentara.

Melanija i Donald Trap u poseti kralju Čarlsu Foto: Chris Jackson/Pool Getty Images

Međutim, nije manjkalo ni pozitivnih komentara na račun Melanijine žute haljine: "Samo bi Melanija mogla da nosi žutu haljinu i bež kaiš. Ja bih u tome izgledala kao banana umotana u zavoj. Najlepša prva dama u istoriji", "Sviđa mi se Melanijina haljina. Elegantna je, laskava, šik...".

Ipak, jedno je sigurno: i o ovom modnom izdanju Melanije Tramp dugo će se pričati, a haljina će sigurno ostati upamćena kao i šešir u stilu Odri Hepbern koji je prva dama SAD nosila nekoliko sati pre banketa u Vindzoru.

(Kurir.rs/Žena)

Bonus video: Melanija Tramp