Slušaj vest

Drugog dana državne posete predsednika Donalda Trampa Velikoj Britaniji, prva dama Melanija Tramp imala je svoj poseban raspored. Provela je jedan veoma zanimljiv dan sa princezom od Velsa.

Prva dama SAD pridružila se šarmantnom programu izviđačke organizacije Squirrels u Frogmor Kotidžu u Vindzoru. Dve dame su se pridružile dvadesetoro malih izviđača Squirrels, stvarajući prelepe otiske od lišća i praveći kućice za insekte savršeno slavlje prirode i timskog duha.

Melanija Tramp i Kejt Midlton  Foto: Yui Mok / PA Images / Profimedia, Nathan Howard / AFP / Profimedia

Melanija je za ovu priliku odabrala savršeno uklopljenu odevnu kombinaciju, koja je pratila tople jesenje boje. Zajedno sa princezom Kejt, potpuno se stopila s čarolijom godišnjeg doba, pretvarajući ovu aktivnost u prizor gracioznosti i zajedništva.

Princeza Kejt i američka prva dama delovale su potpuno u svom elementu tokom druženja sa izviđačima, gde ih je dočekao glavni izviđač organizacije, Dvejn Filds.

Kejt i Melanija stigle su zajedno u Frogmor vrtove u Vindzoru, gde su mogle da posmatraju kako izviđači uče o prirodi kako bi osvojili svoju značku „Go Wild“ („Odrasli u divljini“).

Melaija Tramp i Kejt Midlton
Melaija Tramp i Kejt Midlton Foto: Yui Mok / AFP / Profimedia

Princeza od Velsa  sela je na travu i razgovarala sa izviđačima. U međuvremenu, jedno dete je skočilo u Melanijino krilo dok je ona sedela za stolom i posmatrala njihove umetničke radove. „Prelepo je!“ uzviknula je Melanija dok je razgledala njihove kreacije.

Kasnije su se Kejt i Melanija pridružile izviđačima u igri sa velikim padobranom i učestvovale u ceremoniji dodele znački zajedno sa Fildsom.

Ne propustitePop kulturaOtkrivena tajna misija Kejt Midlton sa Melanijom Tramp: Sastaće se na posebnom mestu, evo o čemu će razgovarati
kejt i melanija.jpg
Pop kulturaKejt Midlton zablistala na večeri posvećenoj Donaldu i Melaniji: Jednim detaljem posebnu počast ukazala je kraljici Elizabeti
Kejt Midlton i princ Vilijam
Pop kulturaMelanija Tramp sa golim ramenima pred kraljicu: Prva dama SAD odlučila da istakne sve atribute, Donald ne skida osmeh sa lica
Melanija i Donald Tramp
Pop kulturaKejt Midlton načisto Trampa oborila s nogu: Čim ju je ugledao uputio joj slatke reči, čitačica s usana otkrila sve
Trampovi se rukuju sa princom i princezom od Velsa tokom posete britanskoj monarhiji

TRKA ZA PRVU DAMU AMERIKE: Žestok OKRŠAJ između ikone stila ili smerne profesorke – može biti samo JEDNA (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija