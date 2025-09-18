Slušaj vest

Prva dama SAD pridružila se šarmantnom programu izviđačke organizacije Squirrels u Frogmor Kotidžu u Vindzoru. Dve dame su se pridružile dvadesetoro malih izviđača Squirrels, stvarajući prelepe otiske od lišća i praveći kućice za insekte savršeno slavlje prirode i timskog duha.

Melanija Tramp i Kejt Midlton Foto: Yui Mok / PA Images / Profimedia, Nathan Howard / AFP / Profimedia

Melanija je za ovu priliku odabrala savršeno uklopljenu odevnu kombinaciju, koja je pratila tople jesenje boje. Zajedno sa princezom Kejt, potpuno se stopila s čarolijom godišnjeg doba, pretvarajući ovu aktivnost u prizor gracioznosti i zajedništva.

Princeza Kejt i američka prva dama delovale su potpuno u svom elementu tokom druženja sa izviđačima, gde ih je dočekao glavni izviđač organizacije, Dvejn Filds.

Kejt i Melanija stigle su zajedno u Frogmor vrtove u Vindzoru, gde su mogle da posmatraju kako izviđači uče o prirodi kako bi osvojili svoju značku „Go Wild“ („Odrasli u divljini“).

Melaija Tramp i Kejt Midlton Foto: Yui Mok / AFP / Profimedia

Princeza od Velsa sela je na travu i razgovarala sa izviđačima. U međuvremenu, jedno dete je skočilo u Melanijino krilo dok je ona sedela za stolom i posmatrala njihove umetničke radove. „Prelepo je!“ uzviknula je Melanija dok je razgledala njihove kreacije.

Kasnije su se Kejt i Melanija pridružile izviđačima u igri sa velikim padobranom i učestvovale u ceremoniji dodele znački zajedno sa Fildsom.