Prva dama SAD se topila u društvu mališana, ovakvu je nismo videli: Kejt Midlton i Melanija Tramp uživale u danu sa mladim izviđačima
Drugog dana državne posete predsednika Donalda Trampa Velikoj Britaniji, prva dama Melanija Tramp imala je svoj poseban raspored. Provela je jedan veoma zanimljiv dan sa princezom od Velsa.
Prva dama SAD pridružila se šarmantnom programu izviđačke organizacije Squirrels u Frogmor Kotidžu u Vindzoru. Dve dame su se pridružile dvadesetoro malih izviđača Squirrels, stvarajući prelepe otiske od lišća i praveći kućice za insekte savršeno slavlje prirode i timskog duha.
Melanija je za ovu priliku odabrala savršeno uklopljenu odevnu kombinaciju, koja je pratila tople jesenje boje. Zajedno sa princezom Kejt, potpuno se stopila s čarolijom godišnjeg doba, pretvarajući ovu aktivnost u prizor gracioznosti i zajedništva.
Princeza Kejt i američka prva dama delovale su potpuno u svom elementu tokom druženja sa izviđačima, gde ih je dočekao glavni izviđač organizacije, Dvejn Filds.
Kejt i Melanija stigle su zajedno u Frogmor vrtove u Vindzoru, gde su mogle da posmatraju kako izviđači uče o prirodi kako bi osvojili svoju značku „Go Wild“ („Odrasli u divljini“).
Princeza od Velsa sela je na travu i razgovarala sa izviđačima. U međuvremenu, jedno dete je skočilo u Melanijino krilo dok je ona sedela za stolom i posmatrala njihove umetničke radove. „Prelepo je!“ uzviknula je Melanija dok je razgledala njihove kreacije.
Kasnije su se Kejt i Melanija pridružile izviđačima u igri sa velikim padobranom i učestvovale u ceremoniji dodele znački zajedno sa Fildsom.