Boravak američkog predsednika u Velikoj Britaniji i dalje je glavna globalna tema. Donald Tramp i kralj Čarls sastali su se u Vindzoru, a u prvom planu su i njihove lepše polovine. I dok se do detalja ocenjuju i procenjuju modne kombinacije u kojima se pojavljuju Melanija Tramp, Kejt Midlton i kraljica Kamila, do medija je dospela i informacija da prva dama SAD i njen suprug ne spavaju u istoj sobi.

Iz helikoptera su izašli zajedno i sve vreme se držali za ruke na putu do palate ispred koje ih je čekao kralj Čarls sa svojom svitom. Dok su princ Vilijam i Kejt Midlton bili opušteni, Donald i Melanija Tramp verovatno su želeli da ostave ubedljiviji utisak i celom svetu stave do znanja da žive i dišu kao jedno. Međutim, Daily Mail prenosi informaciju koju im je "došapnuo" izvor blizak dvoru – tokom boravka u Vindzoru, njih dvoje spavaju u posebnim sobama.

Da priča bude bizarnija, u svakom apartmanu postoje dva kreveta, a jedan je veliki, bračni. Grmljavina u raju? Ili im je to navika? Još ranije se spekulisalo da Melanija i Donald cene svoju privatnost, ali i ličnu slobodu onog drugog, te da je spavanje u odvojenim sobama "slučaj" u svim njihovim rezidencijama, uključujući famozni Mar-a-Lago.

Američki predsednički par u Britaniji ima poseban tretman. Naime, s njima je stigla i – posteljina. Kada su Trampovi u pitanju, izgleda da kraljevski čaršavi, pokrivači i jastuci ne dolaze u obzir. Baš su probirljivi... Kao i kralj Čarls, uostalom, budući da je poznato da je njegova posteljina izrađena od najfinijeg egipatskog pamuka.

S obzirom na to da stari zamak u Vindzoru ima više od hiljadu soba, Donald i Melanija Tramp i ne moraju da provedu noć u jednoj. Ruku na srce, u kraljevskoj porodici se to i podrazumeva. Navodno, kraljica Elizabeta i njen suprug, princ Filip, takođe su imali posebne spavaće sobe, a priča se da i Kamila s vremena na vreme voli da se povuče u svoje privatne odaje.

