Slušaj vest

Zvanična poseta Donalda Trampa Velikoj Britaniji jedna je od glavnih vesti ove nedelje u svetu, pre svega zbog njegovih susreta s kraljevskom porodicom.

Predsednika Amerike i prvu damu Melaniju Tramp dočekali su princ Vilijam i Kejt Midlton, potom su se sastali s kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom, koji su zatim organizovali državni banket u Vindzoru.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp u poseti Velikoj Britaniji Foto: Ian Vogler/Daily Mirror, PA Images / Alamy / Profimedia, Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Sutradan su Trampovi obišli Kraljevsku biblioteku u zamku, a Melanija je potom s Kejt Midlton posetila bašte imanja Frogmor.

I Megan Markl našla način da dobije poneki naslov tokom Trampove posete

Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa, za to vreme u Americi se bavila svojim brendom As Ever i objavila novu fotografiju na Instagramu gotovo u minut kada je na zvaničnom profilu princa i princeze od Velsa osvanuo njihov kraljevski portret s kraljevskog banketa.

Supruga princa Harija podelila je fotografiju na kojoj stoji u travi i bere jagode, uz opis:

– Godišnja doba se menjaju, ali bašta ostaje magična.

S obzirom na njen tajming, Britanci, uvek spremni da osude svaki potez Megan Markl, komentarišu da je vojvotkinja pokušala da zaseni princa Vilijama i Kejt Midlton i privuče pažnju.

"Ako želi da bude važnija od princa i princeze od Velsa, stvarno mora da uradi više od stajanja u travi", "Nemoguće je da ona misli da će ovo da skrene pažnju s prijema za predsednika Amerike", "Je li Megan to ljubomorna što nije pozvana na žurku?", "Kakav tajming... Izgleda da je baš bole fotografije Kejt s tijarom"... neki su od komentara.

Očekivalo se da Hari i Megan neće da se oglašavaju dok je Tramp u Britaniji

Daily Mail je ranije pisalo da su princ Hari i Megan Markl iznenada stali sa svim aktivnostima otkako je Donald Tramp sleteo u Englesku. Prethodno je princ Hari bio na Ostrvu, video sa ocem, posetio Ukrajinu, dao zapažen intervju za Guardian, dok je Megan bila vrlo aktivna na Instagramu.

Izvori ovog lista istakli su da vojvoda i vojvotkinja od Saseksa ne žele da iritiraju tokom zvanične posete predsednika SAD Velikoj Britaniji jer "to ne samo što bi bilo skandalozno već bi privuklo Trampovu pažnju".

Pre nego što se vratio u Belu kuću, Donald Tramp, koji je veliki poštovalac britanske kraljevske porodice, u više navrata je na negativan način komentarisao princa Harija i Megan Markl. Zato je bilo spekulacija da će, po povratku na vlast, Tramp ukinuti britanskom princu mogućnost da živi na američkom tlu, o čemu se oglasio ubrzo po stupanju na dužnost.

– Neću to da uradim. Ostaviću ga na miru. Ima on dovoljno problema sa svojom ženom. Ona je užasna – rekao je predsednik Amerike za New York Post.

VIDEO: Megan Markl i princ Hari na koncertu Kejti Peri: