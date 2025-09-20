Slušaj vest

Melanija Tramp izazvala je kontroverze pojavljivanjem na banketu u dvorcu Vindzor u večernjoj haljini žute boje, sa dugim rukavima i dubokim šlicem. Kad su se pojavile fotografije prve dame kako stoji pored svog supruga, predsednika Donalda Trampa i uz kralja Čarlsa i kraljicu Kamilu, ljudi nisu mogli a da ne prokomentarišu njen modni izbor - iz više razloga.

Za početak, haljina do poda koju je Melanija Tramp odabrala za svečani banket u Vindzoru zbunila je mnoge modne pratioce. Naime, na nekim fotografijama izgledala je jarkožuto, a na drugim kao da je u boji maslaca. Ali, to nije bila jedina dilema koja je korisnike interneta dovela u zabunu. Još veću kontroverzu izazvala je boja kaiša.Dok jedni tvrde da je prva dama SAD imala kaiš u roze boji, dotle drugi kategorički tvrde da je ovaj modni dodatak, zapravo, u toploj bež nijansi.

Haljina Melanije Tramp je na neki fotografijama jarkožuta... Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Korisnici društvenih mreža dobili su novu temu za raspravu, poput one koja je svojevremeno izazvala pravu revoluciju - da li je haljina plava ili zlatna? I tada je, kao i sada, svako imao svoju teoriju, a bizarna rasprava trajala je mesecima.

Srećom, insajderi su se ubrzo uključili kako bi razjasnili situaciju kad je u pitanju boja haljine, a pre svega boja kaiša na Melaniji Tramp. Izvor blizak supruzi Donalda Trampa otkrio je za Daily Mail da je haljina, koju je dizajnirala Karolina Herera, zaista bila u maslac ​​žutoj nijansi sa pojasom u takozvanoj uskršnje ljubičastoj boji. Ako ste se kladili na roze boju, opet ste izgubili!

... a na nekim fotografijama je u maslac žutoj nijansi Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

Zašto je nastala zabuna oko boje haljine?

Zbrka oko boje haljine verovatno je uzrokovana fotografisanjem sa blicem ili manipulacijom u fotošopu pre objavljivanja.

"Fotografi se uvek igraju sa zasićenošću, oblinama i kontrastom na svojim fotografijama, i verujem da je njena haljina bila prilagođena kako bi izgledala malo smelije nego što zapravo jeste, sudeći po zasićenosti svih ostalih boja na slici“, rekla je Liz Teič, stilistkinja iz Njujorka.

Podeljena su mišljenja o stajlingu Melanije Tramp na večeri kod kraljevske porodice Foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Ona je dodala da se žuta boja često povezuje sa optimizmom, ali i da postoji poseban razlog zbog kog se Melanija opredelila baš za takvu haljinu.

"Možda je tražila nešto veselo za ovu posetu, posebno zato što je majka njenog muža iz Škotske, koju kraljevska porodica redovno posećuje, kao i da se suprotstavi demonstrantima zbog njihove posete“, rekla je stilistkinja.

Melanija Tramp i princ Vilijam na banketu Foto: Anna Moneymaker / AFP / Profimedia

Međutim, neki kritičari smatraju da je Melanija kiksnula u modnom odabiru, smatrajući da je žuta haljina u kombinaciji sa kaišem u ljubičastoj nijansi loše rešenje. S druge strane, kao i uvek kad je Melanija u pitanju, mnogo je više onih koji su i ovog puta bili oduševljeni njenim modnim izdanjem u Vindzoru.

„Smatram da stil odvlači pažnju uz dodatak ružičastog pojasa i smaragdnih minđuša. Ovde ima previše dodirnih tačaka i trebalo bi prvo da gledamo u Melaniju, a zatim u haljinu“, rekla je stilistkinja slavnih Samanta Braun, koja je dodala da je haljina spuštenih ramena bila hrabar izbor usred mora zlatne čipke, kraljevskih tijara i veličanstvenih smokinga.

