Pojavljivanja američke prve dame Melanije Tramp bila su prava retkost tokom osam meseci predsedništva njeznog supruga, Donalda Trampa.

Upravo zato je posebno odjeknula činjenica da se Melanija tokom državne posete Velikoj Britaniji pojavila u čak pet različitih odevnih kombinacija. Svaka od njih - od Burberry mantila u kom je sletela do jarkožute večernje haljine na državnom banketu - postala je glavna tema razgovora. Prema rečima modnih stručnjaka koji prate njenu karijeru, to nipošto nije bilo slučajno, piše Daily Mail.

U galeriji pogledajte u kakvom je modnom izdanju Melanija Tramp sletela u Veliku Britaniju:

Melanija Tramp drži za ruku supruga Donalda Trampa na aerodromu Stansted, dok na sebi nosi Barberi kaput.

Preciznost u odabiru

Od trenutka kada je kralj Čarls u februaru uputio poziv za drugu državnu posetu predsedniku Trampu, Melanija je s vojničkom preciznošću isplanirala svoj modni repertoar. Svaki detalj osmislili su, izradili i doterali ona i njen lični stilista od poverenja, dizajner Hervi Pjer.

Za razliku od princeze od Velsa, koja se strogo pridržava diplomatskog kodeksa odevanja, prva dama ne sledi uobičajena pravila. Iako se mantil legendarnog britanskog brenda mogao činiti kao naklon zemlji domaćinu, Melanija mu je dodala lični pečat.

Šešir Melanije Tramp izazvao kontroverze Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Odstupanje od protokola

Odabrala je dramatično dugačak vintidž model iz kolekcije za 2020. godinu, iz vremena kada je kreativni direktor brenda bio Rikardo Tisci. Melanija je poslednje dve decenije provela gradeći zavidnu kolekciju visoke mode, a ovo je bio komad iz njene lične arhive. U kombinaciji s crnim kožnim čizmama Christiana Diora, tradicionalni komad pretvoren je u odvažnu izjavu i podsetnik da Melanija ostaje odlučna u tome da piše sopstvena modna pravila.

Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

Sličnu poruku poslala je i kada je u sredu izašla iz helikoptera Marine One na travnjak dvorca Vindsor. Tad je nosila kreaciju bivše Diorove dizajnerke Marije Gracije Čiuri. Iako su mnogi izgled pripisali novom kreativnom direktoru, Ircu JW Andersonu, Melanija je odabrala rad njegove prethodnice, čije su ženstvene siluete postale njen zaštitni znak. Komplet, smela reinterpretacija kultnog Diorovog Bar odela, nije bio konfekcijski, već izrađen po meri, što mu cenu podiže za barem još jednu nulu u odnosu na uobičajeni četvorocifreni iznos.

Odelo je odgovaralo prohladnom i sivom vremenu, a upotpunio ga je ljubičasti vuneni šešir Diorovog modiste Stivena Džonsa koji joj je, kako su mnogi primetili, skrivao veći deo lica. Time se zaštitila od znatiželjnih objektiva, a samo su najbliži, uključujući princa i princezu od Velsa, mogli da joj vide lice. Za razliku od Kamile i Kejt, čiji su šeširi uokvirivali njihova lica, Melanijin je izazvao kontroverzu, slično kao i onaj koji je nosila na inauguraciji.

Foto: Aaron Chown/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Haljina koja je podelila mišljenja

Ipak, najviše je prašine podigla večernja haljina od krep svile koju je nosila na vrhuncu posete - državnom banketu u dvorcu Vindsor. Kreaciju američkog dizajnera Vesa Gordona za kuću Carolina Herrera činila je upečatljiva žuta haljina ravnog kroja spuštenih ramena, s ljubičastim satenskim kaišem.

Nosila je samo minđuše od smaragda i dijamanata, bez tijare ili ogrlice. Odabirom kombinacije boja koja je gotovo nezamisliva na crvenom tepihu, a kamoli u formalnom okruženju britanskog dvora, zaradila je gotovo jednoglasnu osudu modnih kritičara.

Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

Time je jasno pokazala da je ne opterećuje potreba da odabere britanskog dizajnera za tako važan trenutak i da deluje nezavisno od tuđih interesa.

Od glamura do ležernosti

Kroz niz upečatljivih kombinacija, Melanija se pobrinula da se istakne čak i usred raskoši Vindsora, ravnopravno stojeći uz druge prisutne dame, posebno znatno mlađu princezu od Velsa.

Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Poseta se završila obilaskom Kućice za lutke kraljice Meri s kraljicom Kamilom, te susretom s izviđačima u društvu princeze od Velsa. Za prvu priliku odabrala je kostim od jagnjeće kože boje karamele s potpisom Louisa Vuittona, uparen sa salonkama od zmijske kože Manola Blahnika.

Za druženje s izviđačima odabrala je ležerniju kombinaciju: jaknu od brušene kože i kapri pantaloni Ralpha Laurena te, za nju neuobičajeno, ravne cipele - kožne baletanke Rodžera Vivijera vredne 730 funti.

Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Neki su nagađali da je suptilniji odabir bio posledica jutarnjih modnih kritika, ali poznavaoci tvrde da je i ta kombinacija bila pomno isplanirana mesecima unapred. Iako su se i ona i Kejt okrenule istom američkom dizajneru, interpretirale su ga potpuno različito. Kejt se odlučila za romantiku u suknji od tvida, dok je Melanija ostala verna uglađenom stilu njujorške Medison avenije.

Kejt Midlton i Melanija Tramp Foto: Nathan Howard / AFP / Profimedia

Malo se toga u Melanijinih pet odevnih kombinacija pridržavalo konvencija. Očito nije smatrala potrebnim da odaje počast britanskoj modnoj industriji koja je ionako pokazala malo interesovanja za nju.

