Donald i Melanija Tramp prošle nedelje posetili su kraljevsku porodicu u Vindzorskom zamku, a njihov susret izazvao je pravu buru na društvenim mrežama. Dok su jedni besni jer je američki predsednik hodao ispred kralja Čarlsa III, što su okarakterisali kao “nepoštovanje”, drugi ne prestaju da pričaju o – šeširu prve dame.

Na fotografijama koje kruže internetom vidi se kako Melanija stoji pored Donalda Trampa, kralja Čarlsa i kraljice Kamile, ali njen ogromni šešir privukao je pažnju više od svega. Toliko je glomazan da je gotovo zaklonio lice prve dame, pa su neki uvereni da ga je namerno izabrala kako bi sakrila poglede i pokrete od kamera.

Korisnici društvene mreže Iks nisu propustili priliku da se našale na račun modnog detalja. Jedan komentator ironično je napisao: „Melanija je odabrala ogroman šešir da joj niko ne bi mogao čitati misli preko pogleda.“

Snimak na kojem Melanija nosi ovaj šešir ubrzo je postao viralan, a Britanci su se posebno našli u šali, budući da je nošenje upečatljivih šešira u kraljevskoj porodici gotovo tradicija.

Jedan korisnik je kratko prokomentarisao: „Lepa lampa. Samo je sijalica pregorela.“ Drugi se nadovezao: „Šeširi su ogromna stvar kod britanskog plemstva! Samo kažem.“

I dok se mnogi zabavljaju dosetkama, pojavile su se i teorije zavere. Neki smatraju da se ispod šešira ne krije prava Melanija, već – dvojnica! Jedan tviteraš je napisao: „To nije Melanija.“

Drugi mu je odgovorio: „Ni ja ne mislim da je to ona... to je sigurno zamena.“

Bilo je i onih koji su otišli korak dalje, pa su se šalili: „Ko je prebacio Melaniju u režim spavanja?“ ili: „Da li se Melanija pridružila programu zaštite svedoka?“

Jedno je sigurno – ogromni šešir Melanije Tramp postao je pravi hit na mrežama i tema o kojoj se ne prestaje pričati.

