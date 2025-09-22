Slušaj vest

Tom Holand je navodno hitno prebačen u bolnicu nakon što je u petak doživeo ozbiljnu nesreću tokom izvođenja scene na snimanju filma Spider-Man: Brand New Day.

Britanski glumac (29) je, prema izveštajima, pao i udario glavu na setu u Leavesden studiju u Votfordu, pri čemu je zadobio potres mozga. Snimanje filma čiji je budžet 150 miliona funti, a koji predstavlja četvrti nastavak u njegovoj ulozi Spajdermena, odmah je obustavljeno.

Veruje se da će produkcija biti pauzirana nekoliko nedelja dok se Tom ne oporavi.

Otac glumca potvrdio pauzu

Tomov otac, Dominik Holand, prisustvovao je humanitarnom događaju u Mejferu u nedelju i potvrdio da će njegov sin “biti odsutan sa snimanja neko vreme”. Tom se takođe pojavio na događaju i pozirao za fotografije sa svojom partnerkom i koleginicom, Zendajom (28), ali je prema navodima medija napustio događaj ranije jer se nije osećao dobro.

Hitna pomoć potvrdila intervenciju

Portparol Hitne pomoći Istočne Engleske rekao je za The Sun: - Pozvani smo u 10:30 u petak zbog pacijenta koji je zadobio povredu u Leavesden studijima u Votfordu. Poslata je hitna pomoć i pacijent je prebačen u bolnicu na dodatnu negu, prenosi Daily Mail.

Moguće novo pomeranje datuma premijere

Tom Holand povredio se na snimanju filma Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Ranije ove godine je objavljeno da je premijera filma Spider-Man 4 pomerena za 31. jul 2026., ali se sada spekuliše da bi usled ove nesreće datum mogao ponovo da se promeni.

Zauzet raspored i novi filmski projekti

Tom trenutno ima izuzetno gust raspored jer, zajedno sa verenicom Zendajom, radi i na filmu The Odyssey, koji režira Kristofer Nolan, kao adaptaciju Homerovog epa. Prošlog meseca, Zendaja je pružila podršku Tomu dok je snimao scene na grobu teta Mej na lokaciji u Suriju. Ovo će biti njihov četvrti film u kojem zajedno glume, nakon što su prvi put delili ekran u filmu Spider-Man: Homecoming iz 2016. godine, gde je i započela njihova romansa.

Snimanje i u Glazgovu

Tom je ranije tokom leta snimao i u Glazgovu, gde je grad transformisan u Njujork, što je deo radnje novog nastavka. Iako kompletna glumačka postava još nije zvanično potvrđena, veruje se da će se Tom pridružiti glumici Sejdi Sink (23) iz serije Stranger Things, dok Zendaja ponovo igra ulogu MJ, devojke Pitera Parkera.

Novi kostim podelio fanove

Tom Holand povredio se na snimanju filma Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nedavno je objavljen i prvi snimak novog Spajdermen kostima, koji je izazvao podeljene reakcije na mrežama. Tom se pojavio u kratkom videu postavljenom na Instagram i X nalog filma, gde se vidi kako stoji ispred velikih vrata koja se otvaraju. U videu, glumac se okreće ka kameri, a kako se prostor osvetljava, otkriva se novi crveno-plavi kostim sa crnim paukovim simbolom na grudima.

U pozadini se čuje instrumentalna muzika, a Tom zatim zastaje i pita: - Spremni smo, pre nego što potrči napred, a zatim se na ekranu pojavljuje logo filma.

Reakcije sa društvenih mreža

Fanovi su brzo reagovali na Redditu.

„Napokon! Ovako je kostim trebalo da izgleda od početka", „Izgleda dobro, samo mislim da je pauk malo nisko na grudima", „Samo nemojte da ga previše CGI-jujete. Kostim izgleda sjajno, ti nabori i realni detalji mu daju karakter", neki su od komentara.

Tom Holand povredio se na snimanju filma Foto: SUJIT JAISWAL / AFP / Profimedia

Evolucija kroz trilogiju

Tomov kostim se menjao tokom prethodna tri filma iz serijala: Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019), Spider-Man: No Way Home (2021).

Pre njega, čuveni superheroj je bio tumačen od strane Tobija Megvajera i Endrua Garfilda, a svaki od njih je uneo svoj jedinstveni pečat liku Pitera Parkera.

