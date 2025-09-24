Nikad moćnije izdanje Melanije Tramp: Prva dama SAD održala govor u UN, a svi bruje o njenom dominantnom stavu
Predsednik Donald Tramp nije bio jedini koji se svečano obukao za jutrošnji odlazak u sedište Ujedinjenih nacija. Prva dama Melanija Tramp prisustvovala je sednici skupštine Ujedinjenih nacijazajedno sa suprugom, obučena u elegantno belo odelo i bakarnu bluzu.
Njeno odelo potpisuje modna kuća Dolče i Gabana, koja je kreirala i kombinaciju za njen zvanični portret u Beloj kući 2025. godine, dok je bakarna bluza delo brenda Maks Mara. Zanimljivo je da se prodavnice oba italijanska modna giganta nalaze u blizini „Tramp tauera“.
Iako se prva dama uglavnom odlučuje za formalne kombinacije tokom važnih fotografisanja, ona ponekad bira i ležerniji stil. Tokom nedavne državne posete Ujedinjenom Kraljevstvu, za šetnju sa princezom od Velsa u Frogmor haus rezidenciji, Melanija je ponela Ralf Loren safari jaknu od braon antilopa, pantalone brenda Loro Piana i ravne cipele u istoj nijansi iz kolekcije Rože Vivije.
Bele pantalone i odela poslednjih godina postali su modni simbol i među političarkama širom sveta. Posebno su poznate članice Demokratskog ženskog kokusa u američkom Kongresu, koje su u više navrata nosile bele kombinacije kao podsećanje na borbu za ženska prava i zdravlje. Tradicija zapravo potiče još iz ranog 20. veka, kada su sufražetkinje u borbi za pravo glasa za žene nosile bele haljine sa ljubičastim i zlatnim trakama u znak solidarnosti.
