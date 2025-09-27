Kralj Čarls i princ VIlijam na sahrani vojvotkinje od Kenta

Za razliku od kralja Čarlsa, koji pokazuje otvorenost za pomirenje, princ Vilijam ostaje čvrst u svom stavu i ne podržava povratak svog brata u kraljevski krug.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Princ Hari, prema navodima izvora bliskih njemu, razmišlja o povratku u kraljevsku porodicu nakon što je poslednji susret s kraljem Čarlsom protekao vrlo dobro. Smatra da bi mogao ponovo da preuzme deo kraljevskih dužnosti, i to na način da u Ujedinjeno Kraljevstvo dolazi nekoliko puta godišnje radi javnih događaja i humanitarnih inicijativa. Međutim, iz kraljevskog kruga poručuju da takav "pola-pola" povratak nije moguć jer kralj Čarls ostaje pri stavu da članovi porodice ne mogu da budu delimično uključeni u službene dužnosti.

Foto: Paul Marriott / imago stock&people / Profimedia

Ipak, Harijeva poseta je uspeo da dovede kralja Čarlsa do nesuglasica s Vilijamom.

Sastanak Harija i Čarlsa nije naišao na odobravanje cele kraljevske porodice. I dok su izvori bliski kralju taj susret nazvali "pozitivnim" i "opuštenim", princ Vilijam je ostao uzdržan i protivi se povratku vojvode od Saseksa u uski krug porodice, što je izazvalo napetosti između Vilijama i kralja.

Princ Hari, intervju za BBC Foto: BBC / Ferrari / Profimedia

Stručnjaci za kraljevsku porodicu ističu da Vilijama "razumljivo ljuti" Harijeva medijska prisutnost u britanskim humanitarnim krugovima i putovanja u Ukrajinu, posebno nakon niza oštrih javnih kritika na račun porodice koje je Hari iznosio poslednjih godina.

Zbog toga Vilijam svoj stav o bratovom povratku nije promenio te, za razliku od kralja Čarlsa, koji pokazuje spremnost za pomirenje, i dalje insistira na jasnim pravilima unutar porodice.

Kralj Čarls u svečanoj kraljevskoj odori Foto: Dan Charity / News Licensing / Profimedia

Odavno je poznato da je kralj Čarls pacifista, te da mu je odnos s Harijem već godinama izvor tuge: "Čarls zna da u ovim vremenima ružnih političkih neslaganja, razjedinjena kraljevska porodica ružno izgleda. Ali to je bilo i ispunjenje očinske čežnje. Nije tajna da Čarlsu očajnički nedostaje njegov rasipni sin koji je u ranijim danima uvek bio zabavan, razigrani nitkov u poređenju s oholijim, više hanoverovskim Vilijamom", tvrdi kraljevska stručnjakinja Braun za The New York Times.

