Princ Hari je uspeo da posvađa princa Vilijama i kralja Čarlsa
Za razliku od kralja Čarlsa, koji pokazuje otvorenost za pomirenje, princ Vilijam ostaje čvrst u svom stavu i ne podržava povratak svog brata u kraljevski krug.
Princ Hari, prema navodima izvora bliskih njemu, razmišlja o povratku u kraljevsku porodicu nakon što je poslednji susret s kraljem Čarlsom protekao vrlo dobro. Smatra da bi mogao ponovo da preuzme deo kraljevskih dužnosti, i to na način da u Ujedinjeno Kraljevstvo dolazi nekoliko puta godišnje radi javnih događaja i humanitarnih inicijativa. Međutim, iz kraljevskog kruga poručuju da takav "pola-pola" povratak nije moguć jer kralj Čarls ostaje pri stavu da članovi porodice ne mogu da budu delimično uključeni u službene dužnosti.
Ipak, Harijeva poseta je uspeo da dovede kralja Čarlsa do nesuglasica s Vilijamom.
Sastanak Harija i Čarlsa nije naišao na odobravanje cele kraljevske porodice. I dok su izvori bliski kralju taj susret nazvali "pozitivnim" i "opuštenim", princ Vilijam je ostao uzdržan i protivi se povratku vojvode od Saseksa u uski krug porodice, što je izazvalo napetosti između Vilijama i kralja.
Stručnjaci za kraljevsku porodicu ističu da Vilijama "razumljivo ljuti" Harijeva medijska prisutnost u britanskim humanitarnim krugovima i putovanja u Ukrajinu, posebno nakon niza oštrih javnih kritika na račun porodice koje je Hari iznosio poslednjih godina.
Zbog toga Vilijam svoj stav o bratovom povratku nije promenio te, za razliku od kralja Čarlsa, koji pokazuje spremnost za pomirenje, i dalje insistira na jasnim pravilima unutar porodice.
Odavno je poznato da je kralj Čarls pacifista, te da mu je odnos s Harijem već godinama izvor tuge: "Čarls zna da u ovim vremenima ružnih političkih neslaganja, razjedinjena kraljevska porodica ružno izgleda. Ali to je bilo i ispunjenje očinske čežnje. Nije tajna da Čarlsu očajnički nedostaje njegov rasipni sin koji je u ranijim danima uvek bio zabavan, razigrani nitkov u poređenju s oholijim, više hanoverovskim Vilijamom", tvrdi kraljevska stručnjakinja Braun za The New York Times.
