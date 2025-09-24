Slušaj vest

Donald Tramp je (opet) hit na društvenim mrežama zahvaljujući snimcima uoči njegovog govora pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Pre ulaska u dvoranu, američki predsednik i prva dama, Melanija Tramp, zapeli su na pokretnim stepenicama koje su prestale da rade upravo kad su oni stigli na njih. Međutim, to nije bilo sve. Nakon što je Tramp uz pomoć saradnika uspešno došao do mesta predviđenog za govor, teleprompter se pokvario baš u trenutku kad je trebalo da predsednik započne obraćanje.

"Ko god je zadužen za ovaj teleprompter, u velikim je problemima", rekao je Tramp i nasmejao okupljene. Improvizovao je nekoliko uvodnih rečenica, trudeći se da sakrije da ga je tehnička poteškoća iznenadila.

"Dve stvari koje sam dobio od Ujedinjenih nacija"

Kasnije je rekao:

"Nikada nisam primio telefonski poziv od Ujedinjenih nacija s ponudom pomoći u finalizovanju dogovora oko završetka ratova. Sve što sam dobio od Ujedinjenih nacija bile su pokretne stepenice koje su se na putu prema gore zaustavile tačno u sredini. Da prva dama nije bila u sjajnoj formi, pala bi. Ali mi smo u sjajnoj formi, oboje smo u dobroj formi, a onda teleprompter nije radio, to su dve stvari koje sam dobio od Ujedinjenih nacija."

Reakcije na društvenim mrežama

Snimke Trampovih "nezgoda" brzo su se proširile društvenim mrežama i izazvale lavinu komentara.

"Možete li da zamislite da je to bio Bajden? Bio bi zaglavljen na tim pokretnim stepenicama dok ih ne poprave", "Možda je ovo samo karma", "Hoće li sankcionisati Ujedinjene nacije jer su pokretne stepenice prestale da rade?", "Uzroci nepoznati. Pogledajte Trampov izraz lica... on tačno zna što se događa", "Trampu ne treba nikakav smrdljivi teleprompter", "Neko će danas dobiti otkaz", "Haha, UN nemilosrdno troluje Trumpa", neki su od komentara na X-u.

