Kraljica Kamila je dežurni negativac u kraljevskoj porodici otkako je njen sadašnji suprug, a tadašnji ljubavnik, konačno priznao aferu. Kada je princeza Dajanaizgubila život u saobraćajnoj nesreći, morala je da pobegne u ilegalu jer je dobar deo javnosti upirao prstom u nju i krivio je za sve. Na veliku žalost mnogih, na kraju se domogla i Čarlsa i titule i prestola. S tim je morala da se pomiri cela britanska nacija, ali i Vilijam i Hari.

Bili su još deca kada su ostali bez majke. Princ Vilijam je tog juna napunio 15 godina, Hariu septembru 13. Držali su se dostojanstveno na njenoj sahrani, ali samo oni znaju koliko im je snage trebalo za to. Da se ne slome pred svetom, jer suze nisu po protokolu... Bili su svesni očeve afere, verovatno i pre nego što je priča dospela do javnosti, a Čarls i Kamila na stub srama.

Kasnije, kada su se preljubnici venčali, a ona zvanično ušla u porodicu, morali su da se pomire sa sudbinom. Ipak, odnos je bio pun tenzija, što je je potvrdio i princ Hari u memoarima "Rezerva".

Između ostalog, optužio je oca i maćehu da su dojavili medijima da je koristio drogu i da su ga poslali ga na rehabilizaciju. Za to vreme Čarls se predstavljao kao brižan otac, a Kamila ga je "žrtvovala na svom ličnom PR oltaru" kako bi popravila svoj imidž u javnosti.

Vilijam i Hari dogovorili su se da je prihvate kada su shvatili da je njihova veza ozbiljna. Bilo im je teško, ali nisu imali mnogo izbora. Kada je, posle venčanja 2005, zvanično stigla na dvor, bilo im je jasno da će je često viđati. Tu ženu zbog koje je njihova majka toliko patila i godinama bila nesrećna...

"Na neki čudan način, želeo sam da Kamila bude srećna. Možda će biti manje opasna ako bude srećna?", napisao je Hari.

U knjizi "Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants", kraljevski biograf Tom Kvin otkrio je da su budući kralj i njegov mlađi brat za "zlu maćehu" imali niz uvredljivih nadimaka. Neki od njih su Lejdi Magbet, Veštica sa Zapada (iz "Čarobnjaka iz Oza") i Kruela de Vil. Tako su bar čuli dvorjani.

Od ranije je poznato da je i Dajana imala čitav niz "lepih reči" za svoju suparnicu, što je, naravno, apsolutno razumljivo. Rotvajler, na primer. To joj je bio omiljeni nadimak za Kamilu. Međutim, njeni sinovi bili su maštovitiji.

