Jordanska kraljica Ranija ponovo je potvrdila da s razlogom uživa status jedne od najelegantnijih svetskih vladarki. Na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku pojavila se uz prvu damu SAD-a, Melaniju Tramp, a njihov zajednički nastup pretvorio se u pravi mali modni dvoboj.

I kraljica Ranija i Melanija Tramp odlučile su se za svetle tonove, ali jordanska kraljica uspela je da nametne sofisticiranost i profinjenost koja privlači pažnju. U kremastoj svilenoj haljini modne kuće Balensijaga, vrednoj skoro 4.500 evra, izgledala je bezvremeno elegantno.

Stajling je upotpunila upadljivim modnim dodacima: kaišem brenda Žakmus (Jacquemus) u nijansi puter žute boje, vrednim 320 evra, i minimalističkom clutch torbicom iste marke i boje, za koju je izdvojila 850 evra. Dašak glamura dodale su i salonke od lakovane kože u čokoladno-smeđoj boji, sa potpisom Amine Muaddi, vredne 492 evra.

S druge strane, Melanija je ostala dosledna svom poslovnom šik stilu u jednako svedenoj krem kombinaciji. Dok je prva dama SAD igrala na sigurno, Ranija je svojom modnom smelošću unela dašak luksuza i kreativnosti, potvrdivši da u njenim modnim izborima nikada nema slučajnosti.

profimedia-1039589519.jpg
Melanija Tramp Foto: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Iako je u američku metropolu stigla zbog svog političkog angažmana, na 80. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kraljica Ranija je pokazala da i na diplomatskoj sceni moda igra važnu ulogu. Njen stil ponovo je ispričao priču o besprekornoj eleganciji, diplomatiji i svesnom korišćenju mode kao sredstva komunikacije.

(Kurir.rs/tportal)

