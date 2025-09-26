Slušaj vest

Aleksandar Srećković Kubura (52) život u gradu zamenio je seoskom idilom u mestu Ratina, nadomak Kraljeva. Glumac godinama unazad na svom imanju sa kumom proizvodi rakiju i vino i često na svom Instagram profilu objavljuje snimke iz vinograda na svom i pokazuje kako ga obrađuje.

Kubura je otkrio da u Beograd dolazi samo zbog poslovnih obaveza.

- Uskoro bi trebalo da počnemo da pripremamo kajsije, jabuke, dunje i šljive za rakiju, ali i proizvodnju vina. Za jedno dve-tri godine planiram da sa kumom otvorim malu butik destileriju, a onda i vinariju, a u planu je i da napravimo etno-selo u Ratini, gde je ušće Zapadne Morave u Ibar. Imam 49 godina i osećam potrebu za mirnijim životom, životom koji nije lišen teškog rada već stresa. Fizički rad me jako opušta, pogotovo kada posle napora dobijem konkretan proizvod - rekao je glumac pre dve godine za "Alo".

Glumac je u međuvremenu dosta ulagao u opremu, a sada se na Instagramu pohvalio novom buradi. On obavlja sve seoske poslove, ima svoje svinje, a nedavno je pokazao i kako pravi kobasice.

Aleksandar je većinu života proveo u centru Beograda, na Vračaru, ali je vremenom tempo gradskog života počeo da mu smeta.

- Došao sam ’91. godine u Beograd i od tada sam na Vračaru. To mi je bilo omiljeno mesto, ali poslednjih deset godina to nije više tako. To mesto postaje mentalno surovo za život. Tražim polako nešto u široj okolini Beograda, nešto što će mi biti utočište, da mogu da nađem svoj mir. Sad su nakon korone cene skočile, ali ćemo nešto naći. Kuća ili stan, bitan mi je mir - rekao je svojevremeno za "Blic" Kubura.

Govoreći u emisiji "TV lica kao sav normalan svet", autora i voditeljke Tanje Peternek Aleksić, otkrio je šta ga to najviše ispunjava. Ugostio je ekipu na svom imanju kod Trstenika gde ostvaruje svoj davni san - da ima vinograd. Glumac je izjavio da jako malo spava, a da puno radi kako bi ostvario te svoje snove.

- Nalazimo se u selu Poljna, trstenički kraj. Pošto smo kum i ja iz Kraljeva, zapravo je kum iz Ratine i tamo smo počeli sa vinima, sa otkupom pre svega ali tamo i pečemo rakiju. Tako da ako Bog da i sreća junačka da ovde imamo vinariju, a tamo destileriju. Da se polako vraćamo selu i prirodi, da bežimo iz grada - rekao je poznati glumac.

Aleksandar je otkrio da je u ovaj posao ušao sredinom 1990-ih, kada je moralo da se radi i zaradi, pa njemu današnji tempo i nije toliko naporan - da ide na probe, snimanja, predstave. Kada je reč o vinu, on tvrdi da što si iskusniji vinar, to ćeš pre napraviti vino po svom karakteru.

- Vino i gvožđe posebno mogu imati karakter čoveka koji ga pravi. U mom slučaju, ono mora da bude stameno, jako, da ima telo, da ima snagu alkohola, a da nije jako, ali i da je kompleksno, posebno posle prvog gutljaja - objasnio je Aleksandar Srećković.

