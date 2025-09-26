ne mirišu se

O odnosu Melanije i Ivanke Tramp nadugo se bruji

Tokom prošlonedeljne posete Velikoj Britaniji,Melanija Tramp navodno nije krila zadovoljstvo što s njima nije putovala njena pastorka Ivanka Tramp, za koju se godinama zna da je – ne podnosi.

Poseta kraljevskoj porodici bez porodičnih tenzija

Donald i Melanija Tramp nedavno su boravili u Velikoj Britaniji, gde su se susreli sa kraljem Čarlsom, kraljicom Kamilom, kao i sa princem Vilijamom i vojvotkinjom Kejt Midlton.

Kako piše Daily Mail, Melanija je bila posebno zadovoljna jer Ivanka nije učestvovala u ovom državnom događaju. Izvori tvrde da ju je Melanija, iza zatvorenih vrata, nazivala "trnom u oku".

Hladan odnos od samog početka

Iako se u javnosti trude da prikriju tenzije, poznato je da odnos između Melanije i Ivanke nikada nije bio topao.

Meri Džordan, novinarka nagrađena Pulicerovom nagradom, u svojoj biografiji piše da je Melanija gajila "veliku netrpeljivost" prema Ivanki, jer su obe želele da se dokažu kao najvažnije žene u životu Donalda Trampa.

- Ivanka je uvek pokušavala da bude prisutna, da zauzme prostor, dok je Melanija želela da se poštuje njena lična uloga. Nije želela drugu prvu damu, u šta se Ivanka pretvarala, navela je Džordan.

Sukob zbog protokola u Bakingemskoj palati

Tokom prve zvanične posete Donalda Trampa Velikoj Britaniji, Ivanka i njen suprug Džared Kušner želeli su da budu deo službene delegacije na svečanom prijemu u Bakingemskoj palati. Melanija se tome oštro usprotivila, ističući da protokol predviđa dolazak samo predsednika i prve dame.

Njena tadašnja šefica kabineta i portparolka Stefani Grišam prenela je Melanijine reči:

- To nije prikladno, treba da budemo samo predsednik i ja.

Ivankino ćutanje – i suptilne poruke

Ivanka nikada nije javno govorila o odnosu sa Melanijom. Međutim, mnogi su primetili da nije ni pomenula Melaniju u svom velikom intervjuu iz januara, dok je o pokojnoj majci Ivani Tramp govorila s velikim poštovanjem.

- Bila je neverovatan uzor i besprekorno glamurozna žena, rekla je Ivanka tada.

Vanity Fair je komentarisao da je tim potezom jasno "spustila" Melaniju.

Ivanka se povukla, Melanija u fokusu

Nakon završetka očeve predsedničke funkcije, Ivanka se povukla iz politike i sada vodi miran porodični život u Majamiju, gde sa Džaredom Kušnerom odgaja troje dece.

Sa druge strane, Melanija Tramp se sada više eksponira i, prema izvorima bliskim njenom timu, priprema da predstavi ono što nazivaju "Melanijin vrhunac" – sofisticiran stil, besprekorna elegancija i jasno isticanje njenog nezavisnog identiteta prve dame.

- Sve je lakše bez Ivanke u blizini, zaključuju ti izvori.

