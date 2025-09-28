Slušaj vest

Prva dama SAD, Melanija Tramp, spremna je za Božić - a spremna je da na njemu i dobro zaradi.

Naime, Melanija, koja deli porodičnu sklonost biznisu i prodaji raznih stvarčica, predstavila je najnoviju kolekciju božićnih ukrasa inspirisanih ljubavlju prema Americi.

"Kolekcija 250" uključuje šest božićnih ukrasa ograničenog izdanja osmišljenih u čast Amerike i nadolazeće 250. godišnjice nezavisnosti.

Kako je naznačeno, svaki ukras je ručno izrađen u Sjedinjenim Državama i dolazi s ugraviranim Melanijinim potpisom, kao i mogućnošću dodatnog naručivanja digitalnog kolekcionarskog predmeta.

Ukrase je moguće kupiti na internet stranici usamemorabilia.com, a cene ukrasa za jelku kreću se od 75 do 90 dolara.

Inače, Melanijin suprug, Donald Tramp, već odranije ima vrlo popularan internet šop "Trump store" na kom prodaje sve moguće predmete s ispisanim imenom Tramp i nazivom svoje rezidencije na Floridi Mar-a-Lago.

Osim poznatih crvenih kačketa, moguće je kupiti kućne ogrtače s Trampovim imenom, šoljice, mirisne sveće, opremu za golf, odeću i razne modne dodatke, pa čak i tanjire za sir, a tu je i niz proizvoda za decu.

Inače, Tramp je nedavno iznenadio javnost kad je francuskog predsednika Makrona i ukrajinskog predsednika Zelenskog poveo u razgledanje Bele kuće i pokazao im i posebnu suvenirnicu ispunjenu predmetima s njegovim imenom i MAGA natpisima.

