Kejt Midlton, princeza od Velsa, jedna je od omiljenih članica britanske kraljevske porodice po anketama.

Fanovi je cene zbog njenih manira, toga kako se lako uklopila u dvorski život, kao i zato što uspeva da bude opuštena i komunikativna u javnosti dok se pridržava strogih protokola.

Princ Vilijam i Kejt MIdlton će sledećeg aprila obeležiti 15. godišnjicu braka, a par vrlo retko pokazuje naklonost na javnim događajima. Iako držanje za ruke, poljupci i grljenje nisu zabranjeni, njima su kraljevske dužnosti posao, pa bi bilo neprikladno da razmenjuju nežnosti i princ i princeza od Velsa o tome strogo vode računa.

– Bila sam s njima u mnogo navrata i često ćete ih videte kako odlaze, a Kejt mu stavi ruku oko struka ili on svoju na njena leđa – kaže kraljevska komentatorka Kejti Nikols.

– Između njih postoji divna bliskost i, dok su na početku braka delovali stidljivo kada treba da pokažu nežnost u javnosti, sada su samouvereniji – istakla je autorka knjige “Kejt, buduća kraljica”.

Kraljevski autor Kristofer Anderson otkriva da su se princ Vilijam i Kejt MIdlton povezali zbog sličnog, “nestašnog” smisla za humor.

Princ i princeza od Velsa zajedno su još od studentskih dana, kada je njihovo prijateljstvo preraslo u ljubav na Univerzitetu Sent Endruz u Škotskoj, a venčali su se deceniju kasnije, 29. aprila 2011. godine. U međuvremenu su dobili troje dece: princa Džordža, princezu Šarloti princa Luija.

