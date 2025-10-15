Čim se kamere isključe, maska pada: Žena koja je provela sate s Kejt Midlton otkrila šta se desi kad princezu ne gledaju
Kejt Midlton, princeza od Velsa, jedna je od omiljenih članica britanske kraljevske porodice po anketama.
Fanovi je cene zbog njenih manira, toga kako se lako uklopila u dvorski život, kao i zato što uspeva da bude opuštena i komunikativna u javnosti dok se pridržava strogih protokola.
Princ Vilijam i Kejt MIdlton će sledećeg aprila obeležiti 15. godišnjicu braka, a par vrlo retko pokazuje naklonost na javnim događajima. Iako držanje za ruke, poljupci i grljenje nisu zabranjeni, njima su kraljevske dužnosti posao, pa bi bilo neprikladno da razmenjuju nežnosti i princ i princeza od Velsa o tome strogo vode računa.
– Bila sam s njima u mnogo navrata i često ćete ih videte kako odlaze, a Kejt mu stavi ruku oko struka ili on svoju na njena leđa – kaže kraljevska komentatorka Kejti Nikols.
– Između njih postoji divna bliskost i, dok su na početku braka delovali stidljivo kada treba da pokažu nežnost u javnosti, sada su samouvereniji – istakla je autorka knjige “Kejt, buduća kraljica”.
Kraljevski autor Kristofer Anderson otkriva da su se princ Vilijam i Kejt MIdlton povezali zbog sličnog, “nestašnog” smisla za humor.
Princ i princeza od Velsa zajedno su još od studentskih dana, kada je njihovo prijateljstvo preraslo u ljubav na Univerzitetu Sent Endruz u Škotskoj, a venčali su se deceniju kasnije, 29. aprila 2011. godine. U međuvremenu su dobili troje dece: princa Džordža, princezu Šarloti princa Luija.
