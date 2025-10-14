Slušaj vest

Glumica Bruk Šilds imala je u najmanju ruku komplikovan odnos sa svojom majkom.

Zvezda serije "Plava laguna" je pre dve godine u emisiji Dru Barimor iskreno govorila o svojoj majci Teri Šilds koja je imala problem sa alkoholom, a koja je preminula 2012. godine.

Glumica je još ranije u svojoj autobiografiji kritikovala majku što ju je pustila da se slika naga za Plejboj sa 10 godina, a nije mogla ni da shvati kako je moguće da je njena majka Teri dopustila da Bruk da sa samo 11 godina glumi prostituku u filmu "Slatka mala".

Bruk Šilds u mladosti važila je za jednu od najlepših u Holivudu Foto: TREVOR SAMSON / AFP / Profimedia, Profimedia

Voditeljka i glumica Dru Barimor je otkrila da može da se poistoveti sa njom jer je imala takođe disfunkcionalan odnos sa svojom majkom.

Upitala ju je da li je i njena majka izlazila sa nekim od njenih partnera, kao što je to činila njena majka.

- Ne, zato što je bila zaljubljena u mene - tvrdila je Šilds dodajući da je njena majka nije bila zainteresovana za muškarce dok je vodila karijeru svoje ćerke.

- Ja sam bila njen glavni fokus. Obe smo bile odsečene od naše seksualnosti.- dodala je glumica.

 Bruk se prisetila kako je njena majka često sedela zajedno sa njom tokom intervjua što je glumica objasnila majčinom željom da je zaštiti.

- Bilo je Niko te neće uhvatiti. Ja ću biti tamo. Ja sam prva tamo. Moja si. Neću te dati nekome -objasnila je Bruk, dodajući da je to učinjeno "pod okriljem zaštite", ali smatra da je to bilo više posedovanje i strah.

Ali u to vreme, Šilds nije smetalo kako se njena majka ponašala jer je povezivala posao koji je radila sa mogućnošću da kupuje „stvari“ za svoju majku.

 - Snimila sam film i kupili smo auto. Sve što sam znala jeste da održim majku u životu, da nastavim da plešem i da nabavljam stvari- prisetila se tada.

(Kurir.rs/Glossy)

Ne propustitePop kulturaBRUK ŠILDS SE DOBRO DRŽI: Glumica blista u 52. godini!
profimedia0331677594.jpg
Žena(FOTO) NIKAD NIJE KASNO: Ove poznate mame su rodile decu i posle 40. godine
marsija-kros-porodica.jpg
Pop kultura34 GODINE KASNIJE: Evo kako danas izgledaju seksi glumci iz Plave lagune
film-plava-laguna.jpg
Pop kulturaMEMOARI BRUK ŠILDS: Posle prvog seksa gola sam pobegla iz sobe!
bruk-silds.jpg

 VIDEO: Bruk Šilds

NJENA LEPOTA KRASILA JE NASLOVNICE 80-IH! Svi su uzdisali za njom posle PLAVE LAGUNE, a sad NEPREPOZNATLJIVA u kućnom izdanju Izvor: #instagram/brookeshields