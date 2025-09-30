RAZVODI SE NIKOL KIDMAN POSLE 19 GODINA BRAKA: Na sve načine pokušavala da spase brak, Kit se iselio, ostala sama s dvoje dece
Par ne živi zajedno od početka jula, a o njihovo dvoje dece sve vreme brine glumica.
Izvor za TMZ navodi kako Nikol "drži porodicu na okupu kroz ovo teško vreme otkako Kita nema".
On dalje navodi da je odluka jednostrana i da Nikol nije želela razvod te je na sve načine pokušavala da spase brak.
- Kit je osnovao sopstveni dom u Nešvilu i iselio se iz porodične kuće - navodi izvor.
Kit i Nikol su u braku 19 godina i imaju dvoje dece od 14 i 17 godina.
O razvodu se šuškalo još 2016. godine...
Slavna australijska glumica pre Urbana bila je udata za holivudsku legendu Toma Kruza, s kojim ima dvoje usvojene već odrasle dece - ćerku i sina.
