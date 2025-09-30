Slušaj vest

Par ne živi zajedno od početka jula, a o njihovo dvoje dece sve vreme brine glumica.

Izvor za TMZ navodi kako Nikol "drži porodicu na okupu kroz ovo teško vreme otkako Kita nema".

Razvode se Nikol Kidman i Kit Urban posle 19 godina braka Foto: Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia, mpi04 / imago stock&people / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

On dalje navodi da je odluka jednostrana i da Nikol nije želela razvod te je na sve načine pokušavala da spase brak.

- Kit je osnovao sopstveni dom u Nešvilu i iselio se iz porodične kuće - navodi izvor.

Kit i Nikol su u braku 19 godina i imaju dvoje dece od 14 i 17 godina.

O razvodu se šuškalo još 2016. godine...

 Slavna australijska glumica pre Urbana bila je udata za holivudsku legendu Toma Kruza, s kojim ima dvoje usvojene već odrasle dece - ćerku i sina.

Kurir.rs/Telegraf/TMZ

