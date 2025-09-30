"Ovo je kao šut u zube"

Mesecima se u britanskoj štampi spekuliše da Vilijam i Kejt Midlton, princ i princeza od Velsa, sele iz istorijskog Adelejd kotidža na obližnje imanje u Vindzoru.

Sa decom Džordžom, Šarlot i Luijem će par preći Forest lodž, koji bi trebalo da bude njihov "dom zauvek", a to za stanovnike u okolini znači i mnogo promena.

Komšijama se menja način života

Kako sada piše The Sun, lokalnom stanovništvu će biti zabranjen ulazak na zemljište u blizini ove kuće, a uljeze će podalje držati kamere za video-nadzor, masivna ograda i posebno uređen pejzaž.

Šetači pasa su dobili obaveštenje da treba da zaobilaze kraj oko Forest lodža, a biće zatvoren i veliki park i parking, što buduće komšije kraljevskog para smatraju "šutem u zube".

Novi susedi Vilijama i Kejt razočarani

Neki stanovnici su već iznervirani posle početka radova na izmeni terena, a izvesni Tom iz Mejdenheda je rekao da je razočaran jer tu redovno šeta psa, a sada mora da pronađe neko drugo mesto.

Princ Vilijam i Kejt Midlton Foto: Aaron Chown / Avalon / Profimedia

– Ali potpuno razumem da je najvažnija bezbednost Vilijama, Kejt i njihove porodice, pa bi trebalo da se pobrinemo da mogu da žive srećno ovde – istakao je on za The Sun.

– Mnogi od nas ovuda šetaju pse već 20 godina, tako da je to što su nam rekli da više ne možemo "šut u zube". Obavestili su nas samo nekoliko dana unapred da se ovaj deo šume zauvek zatvara. Sad ću morati automobilom da idem dalje da bih prošetala psa – kaže jedna žena iz obližnjeg Vinkfilda.

