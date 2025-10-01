Slušaj vest

Vest da se slavna glumica Nikol Kidman i njen suprug Kit Urbanrazvode nakon 19 godina braka obišla je svet. Par ne živi zajedno od početka jula, a o njihovo dvoje dece sve vreme brine glumica.

Nikol je pre Urbana bila je udata za holivudsku legendu Toma Kruza, s kojim ima dvoje usvojene, već odrasle dece - ćerku i sina. Glumica je u kolegu bila ludo zaljubljena i pristajala je na sve što je on od nje tražio. Venčali su se samo godinu dana nakon upoznavanja i od samog početka imali su problema sa ostvarivanjem u ulozi roditelja, pa su usvojili dvoje dece. Ipak, znajući koliko je Tom želeo da ima biološku decu, Nikol je na sve moguće načine pokušavala da zatrudni.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije Nikol Kidman i Toma Kruza:

1/7 Vidi galeriju Tom Kruz i Nikol Kidman Foto: Profimedia

Preživela pakao sa Kruzom

U tom periodu, Nikol je imala dva spontana pobačaja, nakon čega je Tom zatražio razvod. Ta vest ju je zatekla i pokušavala je na sve moguće načine da spreči razlaz, ali je Tom bio neumoljiv. Tada je već bio duboko uvučen u sajentologiju, u koju je uključio i njihovu usvojenu decu - Isabelu i Konora. Razveli su se 2001. godine i šokirali javnost.

Nikol je doživela šok jer nije ni slutila šta joj se sprema, a njegov zahtev za razvod joj je slomio srce. Navodno ga je molila da je ne napušta i da umesto toga posete bračnog savetnika, ali njegova odluka je bila konačna.

Tomov advokat je tada za razvod okrivio stres na poslu, ali kasnije je procurilo u javnost da Nikol nije mogla da podnese sve veći pritisak Sajentološke crkve kojoj je Tom pripadao i da se borila za svoje mentalno zdravlje.

Stvari su nakon razvoda izmakle kontroli, jer je godinama pre, a naročito posle raskida sa Nikol, Tom "trovao" decu protiv njihove majke i uključio ih u ozloglašeni kult. Zbog toga su, umesto da žive s Kidman, odlučili da ostanu u Sajentološkoj crkvi. Glumica je godinama imala veoma loš odnos s decom, posebno s ćerkom Isabelom, koja s njom nije razgovarala 20 godina.

Nikol Kidman i Tom Kruz Foto: VINCE BUCCI / AFP / Profimedia

Iako joj je slomio srce, u jednom intervjuu 2006. godine, pet godina nakon razvoda, Nikol je priznala da i dalje voli Toma Kruza.

- Bio je jako važan, još uvek jeste. Za mene je on bio samo Tom, ali za sve druge je veliki. Međutim, prema meni je bio divan i volela sam ga. Još ga volim - rekla je tada za Ladies' Home Journal.

Veza i brak sa Kitom Urbanom

Nakon razvoda od Kruza spajali su je sa glumcem Džudom Louom, ali su oboje to demantovali. Godine 2003. započela je vezu sa muzičarem Lenijem Kravicom, sa kojim se kasnije i verila, ali su ipak raskinuli. Nakon toga, 2005. godine, upoznala je ljubav svog života, kantri-rok pevača Kita Urbana, sa kojim je započela vezu, a godinu dana kasnije i brak.

Nikol je kasnije ispričala da je odmah „pala“ na Kita, ali da je njemu trebalo mnogo vremena da joj se javi, pa je mislila da nije zainteresovan.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije Nikol Kidman i Kita Urbana:

1/19 Vidi galeriju Nikol Kidman i Kit Urban se razvode nakon 19 godina braka Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia, SMG / Zuma Press / Profimedia

- Sećam se da sam mislila kako mi se on jako sviđa, a da on nije zainteresovan. Istina je. Mesecima me nije nazvao - ispričala je tokom gostovanja kod Elen DeDženeris.

Kit je kasnije ispričao svoju stranu i rekao da mu je trebalo duže da joj se javi jer nije bio u dobroj fazi.

- Neko mi je dao njen broj i neko vreme sam ga nosio u džepu. Stalno sam ga gledao i razmišljao kako ću joj se javiti kad je nazovem, a nisam znao šta da joj kažem. Nisam bio baš u zdravoj fazi u životu - ispričao je Kit u jednoj emisiji.

- Nikad nisam mislio da bi joj se svideo tip kao ja. No, u jednom trenutku sam skupio hrabrost, ukucao te brojeve i kad se javila, samo smo počeli da razgovaramo i razgovaramo i razgovaramo, išlo je lako“, dodao je.

Nikol i Kit venčali su se u junu 2006. godine na romantičnoj ceremoniji u rodnoj Australiji, ali bračna sreća nije dugo trajala. Naime, već u oktobru iste godine, on je završio na odvikavanju.

Nikol Kidman i Kit Urban 2009. godine Foto: Kathy Hutchins / Capital pictures / Profimedia

- Gotovo sam uništio naš svež brak. Preživeo je, ali bilo je to pravo čudo. Ona me je duhovno probudila. I prvi put u životu mogao sam da se oslobodim okova zavisnosti - ispričao je za Rolling Stone 2016. godine.

Godine 2008. rodila je svoju prvu ćerku Sandej Rouz. Na pitanje zašto joj je dala to ime, Nikol je objasnila da su joj nedelje nakon razvoda bile najusamljeniji dani, ali da je Kit bio taj koji je sve promenio. Drugu ćerku, Fejt Margaret, dobili su u decembru 2011. preko surogat majke.

Nikol nije krila koliko joj je značila ljubav i podrška supruga u teškim trenucima.

- Imam najneverovatnijeg životnog partnera. Uvek ću to reći za njega. Jedna sam od srećnica koja je imala predivnog oca, imam predivnog supruga i srećna sam što to mogu da kažem, što mogu da govorim o divnim muškarcima koji su uticali na mene - rekla je ranije.

Nikol Kidman i Kit Urban Foto: Profimedia

Poznati muzičar sve ove godine nije krio koliko voli svoju suprugu, a često su bili inspiracija mnogim parovima širom sveta. O lepoj glumici govorio je samo u superlativima, pa se pre nekoliko godina osvrnuo na trenutak kad su se upoznali.

- Video sam je i pomislio: ona je izvan moje lige. Danas smo samo normalan par koji rešava stvari u hodu, prolazimo kroz život zajedno i podržavamo jedno drugo na najbolji mogući način dok zajedno podižemo svoju porodicu - objasnio je tada.

Bonus video: Ana i Bastijan podelili starateljstvo nad decom