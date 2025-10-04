Slušaj vest

Rođena sestra britanskog monarha, princeza Ana otkrila je nedavno novi portret svog brata, kralja Čarlsa, koji će krasiti prostorije Škotskog parlamenta.

- Bilo je veliko zadovoljstvo ugostiti Njeno Kraljevsko Veličanstvo Princezu Rojal u Škotskom parlamentu, kako bi otkrila portret Njegovog Veličanstva Kralja ― izjavila je Alison Džonston, predsednica Škotskog parlamenta.

- Portret će stajati u glavnoj sali parlamenta i pozdravljati hiljade posetilaca koji nas svake godine obiđu. Ovo je upečatljiva fotografija koja podseća na Kraljevu ljubav prema Škotskoj i blizak odnos koji ima sa zemljom i njenim ljudima.

Portret kralja Čarlsa, koji je 2024. godine napravila fotografkinja Mili Pilkington, prikazuje kralja u Sunken Gardenu na imanju Balmoral. Na sebi ima kilt sa kraljevskim tartanom Čarlsa III i dršku ručno izrađen štap, poklon sa "Mej Hajlendskih igara".

- Bila mi je ogromna čast što sam pozvana da napravim zvanični portret Njegovog Veličanstva u Škotskoj. Korišćenje prelepih vrtova Balmorala i krajolika Highlands-a omogućilo mi je da dočaram Kraljevu toplinu i duboku povezanost s prirodom i Škotskom ― rekla je Pilkington o fotografiji.

Ovu stranu kralja Čarlsa do sada smo veoma retko imali prilike da vidimo. Ipak, u poslednje vreme, mnogima se čini da je upravo ta njegova ljudska strana nešto što sve više potencija u javnosti.

Pilkington je već radila mnoge zvanične fotografije Čarlsa, uključujući portret za godišnjicu sa Kamilom koji je objavljen prošle godine. Takođe je fotografisala brojne trenutke objavljene od strane Kensington palate, uključujući venčanje Kejt i Vilijema, fotografiju princa Vilijema sa decom za Dan očeva, kao i slike za peti rođendan princa Luija, osmi rođendan princeze Šarlot i deseti rođendan princa Džordža.

Sve ovo govori u prilog činjenici da Čarls želi da ostane upamćen kao topla osoba, puna emocija i ljubavi prema članovima svoje porodice, ali i prirodi, domu u kojem živi i svim ljudima kojima njegova porodica vlada već dugi niz godina.

Trenutno je kralj Čarls u rezidenciji na svom imanju Balmoral, dok je princ Vilijam ranije ove nedelje letom stigao u Škotske Highlands kako bi proveo vreme sa ocem.

