Slušaj vest

Pop ikona Madona progovorila je o zdravstvenim problemima koje je imala pre dve godine i svojoj borbi za život. "Kraljica popa" je 2023. završila u bolnici zbog bakterijske infekcije, te je četiri dana provela na intenzivnoj nezi.

Sada je, u podkastu "On Purpose", rekla da je dobila infekciju koja se razvila u sepsu. Zbog toga je bila na intenzivnoj nezi, na respiratoru.

Foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Pripremala sam se za turneju i dobila sam bakterijsku infekciju. U jednom trenutku sam bila živahna i plesala sam, a već u sledećem sam bila na intenzivnoj nezi, četiri dana bez svesti. Izašla sam iz bolnice, skinuli su me s respiratora, počela sam da dišem samostalno i imala sam nešto što se zove sepsa, a to može da te ubije. Svako se oporavlja različitim tempom, a ja sam oduvek sebe videla kao ‘superženu‘. Pa sam govorila sebi: ‘Oh, pobediću ovo. Biću dobro, vraćam se na probe‘, ali nisam imala snage ni energije, nisam mogla da ustanem iz kreveta i nisam znala kada će se to završiti", ispričala je.

Sepsa je stanje opasno po život koje nastaje kao odgovor organizma na infekcije. Može da dođe do šoka, otkazivanja organa pa čak i smrti.

Pevačica se brzo oporavila nakon izlaska iz bolnice, te se tada oglasila na društvenim mrežama. "Hvala vam na vašoj pozitivnoj energiji. Molitvama, rečima isceljenja i ohrabrenja. Osetila sam vašu ljubav. Na putu sam oporavka i neizmerno sam zahvalna na svim blagoslovima. Moja prva misao kad sam se probudila u bolnici su bila moja deca. Druga misao je bila da ne želim da razočaram nikoga ko je kupio ulaznice za moju turneju. Nisam htela da razočaram ni ljude koji su neumorno radili sa mnom poslednjih meseci na stvaranju mog nastupa. Mrzim da razočaram bilo koga. Moj fokus je sada na zdravlju i jačanju, te vas uveravam da ću se vratiti čim budem mogla", napisala je tada.

Gaj Riči i Madona su ratovali za starateljstvo nad sinom Rokom Foto: AP

Madona je u podkastu progovorila i o teškom periodu kroz koji je prolazila zbog sudske borbe s bivšim suprugom Gajem Ričijem. Bivši par, koji je u braku bio od 2000. do 2008. godine, borio se za starateljstvo nad sinom Rokom.

"Verovatno jedan od najtežih trenutaka u mom životu, kada iskreno nisam mogla da vidim šumu od drveća, bio je kada sam prolazila kroz bitku za starateljstvo nad svojim sinom. Moj brak nije uspeo - mislim, mnogo brakova ne uspe. Ljudi se venčaju s pogrešnim osobama, nisu usklađeni, nisu jedno za drugo. Ali kada je neko pokušao da mi oduzme moje dete, to je bilo kao da žele da me ubiju. Tako sam se tada osećala", ispričala je ona, prenosi Jutarnji.hr.

Madona i njen sin Roko Foto: Profimedia

Njihova sudska borba je započela početkom decembra 2015. godine i trajala je osam meseci. Roko, koji je tada imao 15 godina, odlučio je da živi s ocem u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Video: Madona pije iz činije za pse