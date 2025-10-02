Slušaj vest

Princ od Velsa iskreno je govorio o zdravstvenim problemima u kraljevskoj porodici u seriji "The Reluctant Traveler" sa Eugenom Levijem.

U tizeru epizode pod nazivom „Living the Royal Life in the U.K.“, naslednik britanskog prestola govori o otpornosti svoje porodice, ali i o tome koliko se život može iznenada promeniti.

"Bili smo veoma srećni, dugo nismo imali ozbiljnih bolesti u porodici. Moji bake i deke su doživeli visoke devedesete“, kaže princ Vilijam, misleći na pokojnu kraljicu Elizabetu i princa Filipa.

"Bili su oličenje kondicije, stoicizma i otpornosti, ako tako želite. Zaista smo imali sreće kao porodica.“

Međutim, princ upozorava:

"Ali kada iznenada shvatite da se metaforički tepih može brzo povući ispod vaših nogu, to vas zaista pogodi.“

„Možda mislite: ‘Nama se to neće dogoditi, biće sve u redu.’ Jer svi želite da budete pozitivni. Ali kada se to dogodi vama, vodi vas u prilično teške trenutke“, dodaje on.

Teška godina za kraljevsku porodicu

Britanska kraljevska porodica suočila se sa teškom godinom 2024, kada je objavljeno da su kralj Čarls, 76, i princeza Ketrin, 43, dijagnostikovani sa rakom.

Palata Bakinhgem je u februaru 2024. objavila da kralj boluje od raka, nakon lečenja zbog benignog uvećanja prostate (portparol je pojasnio da se ne radi o raku prostate). Lečenje kralja i dalje traje.

U januaru 2024. princeza Kejt je prošla operaciju abdomena, a potom je primala hemoterapiju. U septembru je saopštila da je završila lečenje i da je trenutno u remisiji.

Najteža godina u životu princa Vilijama

U drugom isečku iz serije, Vilijam je opisao period 2023–2024. kao najtežu godinu u svom životu.

"Rekao bih da je ’23–’24 bila najteža godina u mom životu“, rekao je Vilijam Leviju dok su sedeli u pab-u "Život nas testira, a sposobnost da to prevaziđemo je ono što nas čini onim što jesmo.“