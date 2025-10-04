Slušaj vest

Kejt Midlotnpojavila se u bazi Kraljevskog vazduhoplovstva u elegantnom i uzanom sivom odelu - i u visokim potpeticama. Iako na pogled vrlo upečatljivo i suptilno luskuzno, u praksi (barem za vojne 'vežbe') onemogućavalo je princezu od Velsa da se potpuno slobodno kreće. Kada se na sve to dodaju salonke na štiklu - jasno je da silazak niz strme, a uzane stepenice borbenog aviona neće biti jednostavno.

I tako je nastao viralan snimak na društvenim mrežama na kom vidimo Kejt kako, uz svu želju princa Vilijama i prisutnih vojnika da joj pomognu, ne uspeva da siđe u normalnom položaju - licem ka tlu - već je morala da ravnotežu održava okrenuta leđima krećući se unazad.

Iako je 'misija' bila uspešna, a princeza bezbedno spuštena na ravnu površinu, snimak njenog kretanja po stepenicama postao je viralni sadržaj na društvenim mrežama, pogotvo na Iksu, gde su korisnici bili veoma zabavljeni prizorom.

"Zašto, zaboga?"

"Izgleda fantastično, ali zašto se, zaboga, kreće unazad?", "Najsmešnija stvar koju sam video danas", "Mudra princeza! Koristi najstabilniji deo stopala da zgazi na stepenik", "Koliko je morala da vežba ovo", deo je pristiglih komentara ispod videa.

Inače, Kejt Midlton se tokom posete upoznala se sa različitim timovima baze, razgovarala sa pilotima, mladim avijatičarima i članovima službi za podršku porodicama.Takođe je obišla i centar za naprednu obuku pilota u simuliranom okruženju. Kasnije je i sama sela u simulator i izvodila nagle zaokrete iznad virtuelnog aerodroma.

