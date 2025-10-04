Slušaj vest

Princ od Velsa izjavio je da će doneti promene u monarhiju kada postane kralj, govoreći o tome u intervjuu za koji izvori iz palate kažu da je najotvoreniji intervju koji je princ Vilijam ikada dao.

Princ je razgovarao s glumcem Judžinom Livijem u Vindsoru, za emisiju "The Reluctant Traveler" na Apple TV+.

U razotkrivajućem razgovoru, glumac je pitao princa Vilijama o njegovoj budućoj ulozi kralja.

Foto: Apple TV+ / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Mislim da sa sigurnošću mogu reći da je promena na mom dnevnom redu“, rekao je. „Promena zauvek, i to prihvatam, uživam u toj promeni. Ne bojim je se, to je ono što me uzbuđuje, ideja da mogu da donesem neke promene. Ne previše radikalne, ali promene za koje mislim da moraju da se dogode“, dodaje.

Princ je dao ove komentare dok je Livija vodio u obilazak dvorca Vindsor.

Kako bi se sastao s glumcem Vilijam je stigao na električnom trotinetu za koji je rekao da koristi za kretanje na području dvorca.

Rekao je da je bio obožavatelj serije filmova "American Pie", filmova o odrastanju u kojima je Livi glumio oca.

Kejt i Vilijam u poseti osnovnoj školi Churchtown Primary School Foto: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia

Tokom obilaska nekih od najveličanstvenijih soba dvorca, princ Vilijam je govorio i o istoriji svoje porodice.

„Mislim da ako niste oprezni, istorija može da bude pravi teret i sidro, te možete da se osećate ugušeno i previše ograničeno. I mislim da je važno živeti ovde i sada.“

Princ Vilijam naglašava važnost tradicije, ali kaže da se ne boji da postavlja pitanja kako bi monarhija ostala relevantna.

Foto: Apple TV+ / Ferrari / Profimedia

„Postoje tačke kada pogledate tradiciju i pomislite, da li je to još uvek prikladno za danas? Da li je to još uvek ispravna stvar? Radimo li još uvek da imamo i imamo li najveći uticaj koji bismo mogli da imamo? Dakle, volim da propitujem ​​stvari, to je ono na što zapravo ciljam.“

Dvojica sagovornika razgovarali su o porodici, deci, medijskom uplitanju i tome što je princ navijač Aston Ville. Napor suočavanja s ocem i suprugom koji se bore s rakom ponavljajuća je tema njihovih razgovora.

„Porodične stvari me prilično preplavljuju. Znate, briga ili stres oko porodične strane stvari - to me malo preplavljuje“, otvoreno kaže Vilijam.

Foto: Apple TV+ / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Princ je odveo glumca u pab "Two Brewers" blizu dvorca Vindsor. Livi naručuje kriglu Ginisa, princ Vilijam pije jabukovaču. To je neformalno okruženje u kom se princ čini opuštenim, posebno kada govori o svojoj porodici i kako su se njegova deca nosila s tim kada im je majka bila nesrećna.

„Trudimo se da im pružimo sigurnost i zaštitu koja im je potrebna“, rekao je Liviju. „I mi smo vrlo otvorena porodica, pa razgovaramo o stvarima koje nas muče, a nikad ne znate kakve posledice to može da ima. I zato je važno da budemo tu jedni za druge i uverimo decu da je sve u redu", rekao je princ.

Kralj Čarls i princ VIlijam na sahrani vojvotkinje od Kenta Foto: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Intervju se ne dotiče stanja odnosa s princem Harijem, ali princ Vilijam spominje svog brata upitan o iskustvu odrastanja u kraljevskoj porodici s intenzivnom kontrolom s kojom su se suočavali njegova majka i otac.

„Nadam se da se nećemo vratiti nekim praksama iz prošlosti u kojima smo Hari i ja odrasli. I učiniću sve što mogu da se pobrinem da ne nazadujemo u toj situaciji.“

Završavajući druženje s Livijem, princ kaže da želi da stvori svet na koji bi njegov sin bio ponosan.

Foto: Ian Vogler/Daily Mirror, PA Images / Alamy / Profimedia

„Znate da nas život testira i definitivno ponekad može biti izazovan, a sposobnost prevladavanja toga je ono što nas čini onim što jesmo", kaže.

„Jako sam ponosan na svoju suprugu i oca, na to kako su se nosili s celom prošlom godinom. Moja deca su se takođe sjajno snašla“, prenosi Jutarnji.hr.

