Melanija Tramp, prva dama SAD, ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila neobičan video generisan veštačkom inteligencijom. Objavom je izazvala lavinu komentara i ponovo probudila stare teorije zavere koje je prate već godinama. Poznata po retkim javnim istupima i tajanstvenom ponašanju u poređenju sa suprugom, Melanija se u poslednje vreme, kad se ipak pojavi u javnosti, često dotiče tema vezanih za tehnologiju i budućnost.

Mnoge uznemirila objavom holograma

U kratkom videu od 10 sekundi Melanija se pojavljuje kao hologram u prostoru koji podseća na Trump Tower. Uz objavu je samo napisala: "U budućnost." Kompjuterski generisani lik nosi njen prepoznatljivi tamnoplavi mantil i ne izgovara ništa, samo popravlja držanje i prazno gleda u kameru koja se približava. Bez ikakvog dodatnog konteksta, snimak je ostavio mnoge zbunjenim i uznemirenim.

Na društvenim mrežama odmah su se pojavile brojne teorije. Jedan korisnik X-a duhovito je komentarisao: "Melanija je objavila ovu AI verziju sebe kako bi prodala svoju kriptovalutu. AI Melanija govori 738 jezika, ima savršenu kožu i dostupna je za dečje rođendane i sajmove automobila, ali još uvek nema pojavljivanja s Donaldom jer, za razliku od stvarne Melanije, AI ima standarde." Drugi su se pitali šta stoji iza "hologramskih poruka", a neki su zaključili da bi Melanija mogla da šalje holograme na buduća javna pojavljivanja.

Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Menja je dvojnica?

Ova objava oživela je staru teoriju zavere prema kojoj Melaniju često zamenjuje dvojnica. Spekulacije, koje datiraju još iz 2017. godine, temelje se na navodnim razlikama u crtama lica, proporcijama i ponašanju. Iako je Donald Tramp te tvrdnje odbacio kao "lažne vesti", čini se da je Melanija svojim AI videom dodatno podstakla nagađanja.

Melanija nije jedina članica porodice koja koristi veštačku inteligenciju. Donald Tramp je takođe posezao za ovim alatom u komunikaciji sa svojim pratiocima. Nedavno je objavio AI generisani video u kom raspravlja o tzv. "medbed kartici", koji je kasnije misteriozno izbrisan, a ranije je objavio i AI sliku sebe kao glavnog lika iz "Apokalipse danas" u kontekstu političke poruke.

Melanija Tramp i Donald Tramp na putu ka Ujedinjenim nacijama Foto: Alexi J. Rosenfeld / Getty images / Profimedia

Nedavno govorila o robotima

Pre najnovije objave Melanija se već bavila temama vezanim za veštačku inteligenciju. Prošlog meseca je iz Bele kuće održala govor u kom je naglasila važnost zaštite dece u tehnološki naprednom dobu, izjavivši da su "roboti ovde" i da budućnost više nije naučna fantastika.

"U ovoj primitivnoj fazi naša je dužnost da tretiramo veštačku inteligenciju kao što bismo sopstvenu decu - osnažujući je, ali uz budno vođstvo", poručila je tada 55-godišnja bivša manekenka, jasno dajući do znanja da će i ubuduće ovu temu stavljati u centar svojih javnih istupa, prenosi Index.hr.

