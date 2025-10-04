Slušaj vest

Glumica Betani Džoj Lenc, koju ovdašnja publika poznaje po popularnoj seriji "Tri Hil", koja je emitovana između 2003. i 2012. godine, otkrila je da je bila pripadnica kulta punih 10 godina.

Glumica Betani Džoj Lenc, koju mnogi na našim prostorima znaju po imenu Hejli, kako se zvao njen lik u popularnoj seriji, objavila je knjigu o svom iskustvu u kultu, a ranije se u jednom podkastu prisetila braka sa sinom vođe kulta i specifičnog konzumiranja tog bračnog života.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Bila sam u verskom kultu deset godina. Biće to zaista dragoceno iskustvo za pisanje. Trebalo mi je isto toliko da se oporavim. Tako da ima mnogo toga da se ispriča", rekla je glumica koleginicama Sofiji Buš i Hilari Barton Morgan gostujući u emisiji 2023. godine.

"Imala sam raspored za intimne odnose"

Pojavljivanjem u popularnom podkastu - "Call Her Daddy" javnost je saznala da su ona i njen suprug vodili ljubav samo određenim danima i da od plana nisu odstupali.

Foto: AKM Images / Backgrid USA / Profimedia

"Bila sam potpuno nezainteresovana, pa sam zbog mira u kući i braku dogovorila raspored intimnih odnosa sa suprugom. Precizirali smo tačno kojim danima ćemo spavati i tog dogovora smo se striktno pridržavali", ispričala je Betani Džoj Lenc.

Zvezda serije "Tri Hil" otkrila je i kako je njen brak sa QB-om, sinom vođe kulta, u početku delovao razigrano i jednostavno, iako su već tada osetili da nemaju previše zajedničkih interesovanja.

"Nisam imala mnogo izbora, jer mi kao pripadniku kulta nije bilo dozvoljeno da izlazim sa osobom koja nije hrišćanin. Čekala sam na intimne odnose dok se nisam udala, očekivala da će tada stvari postati sjajne, ali kada se odnos konačno desio, ispostavilo se da se posle njega osećam tužno i prazno. Počela sam da izbegavam 'bračne dužnosti', a da bih sačuvala brak, suprug i ja smo napravili raspored. Zbog toga sam odnose počela da doživljavam kao obavezu, koja mi je vremenom postajala sve omraženija", rekla je glumica.

"Žao mi ga je"

U nastavku se prisetila i kako je nekada morala da pristane na intimne odnose odmah posle muževljevog putovanja, iako nije bila raspoložena za to.

"Svaki put kada bih ga sačekala na aerodromu po povratku sa putovanja, dobila bih PTSP jer sam samo razmišljala o tome da ću sada, kada je on kod kuće, morati da obavljam i ove bračne obaveze", poverila se Betani, koja danas, ipak, oseća simpatije prema bivšem mužu.

"Zapravo, saosećam sa njim. Vaspitavan je na pogrešan način, gurnut je u brak koji nije želeo i sigurno mu nije bilo lako", rekla je poznata američka glumica na kraju.

Betani je danas u srećnom braku sa kolegom Ves Remzijem, sa kojim ima ćerku Mariju.

(Kurir.rs/ Žena Blic)

