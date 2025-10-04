Slušaj vest

Princ Vilijam dao je redak intervju u emisiji "The Reluctant Traveler" i voditelju Judžinu Liviju otkrio kako je na njega uticala bolest s kojom se borila njegova supruga Kejt Midlton. Princezi je prošle godine dijagnostikovan rak, što je sama podelila na društvenim mrežama.

U emisiji je govorio o tome kako život može da se promeni u trenutku. "Imali smo puno sreće, jako dugo vremena nismo imali puno bolesti u porodici. Moji deda i baka su živeli do devedeset godina", rekao je, misleći pritom na kraljicu Elizabetu i princa Filipa.

Foto: Apple TV+ / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Oni su bili oličenje kondicije, stoičke snage i otpornosti. Dakle, kao porodica smo imali puno sreće. Ali mislim da, kada iznenada shvatiš da tepih, metaforički rečeno, može vrlo brzo da ti se izmakne ispod nogu u bilo kom trenutku. Možda pomisliš u sebi: ‘Neće se desiti nama, bićemo u redu.‘ Jer mislim da svi imaju pozitivan pogled na svet, moraš da budeš pozitivan. Ali, kada se dogodi tebi, onda te odvede na neka prilično teška mesta", rekao je princ.

Kejt Midlton i kralj Čarls na sahrani vojvotkinje od Kenta Foto: Tim Rooke / Sipa Press / Profimedia

Osim Kejt, rak je bio dijagnostikovan i Vilijamovom ocu, kralju Čarlsu."Rekao bih da su 2023. i 2024. bile najteže godine koje sam imao. Znate, život nas stavlja na iskušenje, a sposobnost da to savladamo je ono što nas oblikuje", dodao je.

Princeza je u martu 2024. godine rekla da joj je dijagnostikovana bolest i da ide na hemoterapije. Od tada se povukla iz javnosti, a u septembru iste godine je rekla da više nema rak.

Kejt Midlton u poseti osnovnoj školi Churchtown Primary School Foto: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia

"Kako se leto bliži kraju, ne mogu da vam opišem olakšanje koje osećam jer sam napokon završila s hemoterapijom. Poslednjih devet meseci je bilo neverovatno teško za nas kao porodicu. Život kakav poznajete može da se promeni u sekundi i morali smo da pronađemo način kako da plovimo tim nemirnim vodama i nepoznatim putem", rekla je ona tada.

Midlton je o životu nakon raka progovorila i u julu, tokom posete bolnici Colchester. Ispričala je kako joj je bilo da se vrati svakodnevnoj rutini.

Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

"Namestiš neku vrstu hrabrog lica, pokazuješ snagu kroz lečenje. Lečenje se završi i onda pomisliš: ‘Sad mogu da nastavim dalje, da se vratim u normalu‘, ali zapravo je ta faza nakon lečenja jako, jako teška. Više niste možda pod stalnim nadzorom medicinskog tima, ali opet niste sposobni da funkcionišete normalno kod kuće kao što ste mogli pre. I zapravo, imati nekoga ko će da vam pomogne da prođete kroz to, ko će vam pokazati i voditi vas kroz tu fazu nakon lečenja, mislim da je to zaista dragoceno", ispričala je ona.

Kralju Čarlsu je rak dijagnostikovan u februaru 2024. godine i još uvek se leči od bolesti.

Kralj Čarls i princ VIlijam na sahrani vojvotkinje od Kenta Foto: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

U intervjuu je Vilijam otvoreno pričao i o promenama koje će uvesti u monarhiju, govorio je o istoriji kraljevske porodice, a u jednom trenutku je spomenuo i brata Harija, s kojim u poslednjih nekoliko godina nije u dobrim odnosima.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Video: Šta je kralj Čarls rekao princu Vilijamu kad ga je prestolonaslednik poljubi na krunisanju