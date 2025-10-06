Slušaj vest

Možda je postojao još jedan ljubavni torugao kralja, osim dobro poznatog Čarls-Dajana-Kamila! Barem je tako verovala princeza Dajana, ozbiljno sumnjajući u kasnijim godinama da su i Kamilai ona zapravo bile samo „smetanje“ Čarlsu da se oženi voljenom dadiljom svoje dece, Tigi Lege-Bruk.

Princeza Dajana bila je ubeđena da je varao sa dadiljom

NakonČarlsovogbraka sa Kamilom 2005. godine, činilo se da je svet prihvatio da prinčeva ljubav prema voljenoj nije izbledela 35 godina nakon njihovog prvog susreta, te da je njihova veza bila vredna slavlja. Međutim, 2007. godine, reputacija princa Čarlsa je pretrpela još jedan udarac. Krivac je bio izveštaj komesara Skotland Jarda, lorda Džona Stivensa, od 832 stranice, u kojem je predstavio konačne nalaze istrage o smrti princeze Dajane iDodija al-Fajeda31. avgusta 1997. godine. Zajednička nit koja se provlači kroz izveštaj bila je ideja da je četiri godine pre svog sudbonosnog putovanja u Pariz, Dajana bila uverena da je Čarls vara - ne sa Kamilom, već sa dadiljom Vilijama i Harija, Tigi Lege-Bruk. I ostala je uverena u to do kraja.

Dajana je podelila svoje zabrinutosti u pismu iz 1993. godine svom batleru, Polu Barelu, koji je njena otkrića objavio 2003. godine. U redigovanoj verziji pisma, Dajana je priznala da veruje da Čarls planira da izazove saobraćajnu nesreću u kojoj je ona uključena kako bi se oženio „jednom ženom“ – i do 2007. godine štampa je bila sigurna da je to Kamila. Međutim, originalna verzija pisma je sadržala ime nepoznate žene, a lord sudija Skot Bejker ga nije skrivao. Dotična žena je bila Tigi.

Kamila i princeza Dajana mu smetale da se prepusti pravoj ljubavi

Bivši advokat princeze, lord Miškon, takođe je potvrdio ovu informaciju. Svedok je svedočio da je 1995. godine Dijana pokušala da ga ubedi da ni ona ni Kamila nisu istinski zainteresovane za Čarlsa: obe žene su jednostavno bile tu da odvuku pažnju javnosti od prinčeve afere sa dadiljom njegovih sinova. Miškon je tada odbacio Dijanine reči — princeza je uvek bila sklona paranoičnim zaključcima — ali je 2006. godine konačno odlučio da ispriča sudu o ovoj epizodi.

Dadilja ostala uz kraljevsku porodicu i Dajaninu decu

Tigi nije radila u Kensingtonskoj palati već 10 godina — bila je udata za svoju ljubav iz srednje škole, Čarlsa Petifera, odgajala je dva sina i vodila sopstveni pansion u Velsu. Nakon Stivensovog izveštaja, štampa je požurila da pozove bivšu dadilju Vilijama i Harija za komentar, ali Tigi je odbila da razgovara sa bilo kim, samo je novinarima poželela srećan Božić.

Svih ovih godina, ona je ostala (i još uvek ostaje) dobar prijatelj kraljevske porodice. Kao miljenica Vilijama i Harija, u suštini je delovala kao majčinska figura mladim prinčevima.

Aleksandra Šon Lege-Bruk (puno ime Tigi) je imenovana za dadilju Vilijama i Harija 1993. godine, nakon što su se Čarls i Dajana zvanično razdvojili. Tigi je poticala iz stare britanske porodice: njena majka je služila kao dvorska dama princeze Ane, a njen otac je bio ugledni trgovački bankar koji je služio u Kraljevskoj konjičkoj gardi. Tigi je pohađala Institut Alpin Videmanet u Švajcarskoj (princeza Dajana je takođe tamo pohađala jedan semestar, ali je potom odustala), a kasnije je završila kurs za brigu o deci u Montesor centru Sveti Nikola. Njeno odlično vaspitanje i obrazovanje joj je gotovo odmah donelo željenu poziciju.

Princeza Dajana stalno menjala dadilje

Mora se reći da je pre razdvajanja od Čarlsa, Dajana redovno menjala dadilje za Vilijama i Harija — toliko je jak bio njen strah da će se dečaci zaljubiti u nekog drugog osim u nju. Međutim, nakon 1993. godine, Dajana je izgubila autoritet nad izborom kadrova i mogla je samo u tišini da posmatra kako se njeni sinovi sve više vezuju za dvadesetosmogodišnju ženu.

Razdvajanje supružnika uvek izaziva stres kod dece, a da bi održala tople porodične odnose, Dajana bi morala da posveti dvostruko više vremena Vilijamu i Hariju, ali je izgleda uživala u jednostavnom grđenju Tigi.

Tigi nije bila „pokorna dadilja“

Od prvog dana na novoj poziciji, počela je da vodi evidenciju u kojoj je često optuživala Dajanu da zanemaruje decu. Njena opaska je čak dospela u novine: „Ja deci dajem ono što im je potrebno u ovoj fazi: svež vazduh, trčanje,i konje. Ona im daje teniske rekete i kupuje kokice u bioskopu.“

Tigi je odgajala prinčeve koristeći Montesori sistem, popularan u to vreme, koji je promovisao nezavisnost i slobodu. Međutim, metode nove dadilje nisu uvek nailazile na odjek kod kraljevske porodice: zbog pušenja u prisustvu mladih prinčeva, kao i zbog toga što je dozvolila dečacima da se spuštaju niz branu od 50 metara bez kaciga, Tigi je skoro izgubila poziciju. Ali svaki put su je „spasavali“ Vilijam i Hari, koji su se zauzeli za nju kod svog oca i bake.

Tigina ljubav prema mladim prinčevima, koje je od milošte zvala „moje bebe“, bila je toliko jaka da 1996. godine trinaestogodišnji princ Vilijam, kako bi izbegao sramotu, nije pozvao svoje razvedene roditelje u Iton koledž na proslavu 4. juna. Ovaj događaj je glavna proslava za studente i veoma glamurozna prilika za njihove roditelje. Nije iznenađenje što je Vilijam prisustvovao proslavi u pratnji Tigi.

Dadilja nosila Čarlsovo dete?

U međuvremenu, Dajana je postajala sve više besna. Princezin najnoviji napad depresije nije bio samo zbog osećaja potpune usamljenosti, već je bio praćen i opsesivnim verovanjem da je Čarls zapravo zaljubljen ne u nju ili Kamilu, već u Tigi. Princeza je čak bila uverena da je kraljevska dadilja bila trudna sa princom od Velsa, ali da je abortirala bebu. Na jednoj zabavi, Dajana je prišla Tigi i, na svoj karakterističan teatralni način, rekla: „Žao mi je zbog bebe.“ Sledećeg dana, reči ledi Di citirane su u svim novinama u zemlji.

Ali i Tigi je znala svoju vrednost. Dok su Čarlsove sekretarice pokušavale da ubede javnost da se princ prema svojoj dadilji ophodi kao „stric prema svojoj nećaki“, Tigi je, uz dozvolu Elizabete II, angažovala advokate. Slučaj je preuzeo advokat Piter Karter-Ruk, koji je počeo da zahteva da se Dijanini advokati izvine Tigi. Izvinjenje nije dobijeno, ali nije bilo ni daljih izveštaja u štampi.

Ali Dajana nije odustala i provela je poslednje tri godine svog života ne radeći ništa osim što je naređivala Tigi da napusti sobu kada je pozvala sinove telefonom, a takođe je pisala ljuta pisma Čarlsu zahtevajući da ograniči vreme koje dadilja provodi sa prinčevima.

Naravno, nije kao da je Tigi potpuno „osvojila“ Vilijama i Harija od njihove majke. Dečaci su nastavili da vole Dajanu i raduju se njihovim susretima, ali nakon njene smrti, duboko im je nedostajala. Tigi im je iskreno pomogla da prebrode ovo teško vreme, uprkos činjenici da su nju i Dajanu vezivalo samo neprijateljstvo.

Princeza Dajana sa Vilijamom i Harijem Foto: Profimedia

I dalje bliska sa prinčevima

Tigi je odgajala prinčeve do oktobra 1999. godine, kada se udala za bivšeg vojnog oficira Čarlsa Petitfera, koji je – prema svim pravilima britanskog humora – prethodno bio oženjen ženom po imenu Kamila. Par je ubrzo dobio dva sina, ali čak i tada je Tigi nastavila da održava kontakt sa svojom „kraljevskom decom“. Princ Hari je ubrzo postao kum najstarijem, Fredu, a princ Vilijam najmlađem, Tomu. Štaviše, tokom venčanja sa Kejt Midlton, Vilijam je pozvao svog kumčeta da bude paž.

Na osnovu niza studija o podsvesnoj vezanosti muškaraca za žene koje liče na one koje su brinule o njima u detinjstvu, britanski list Dejli mejl je čak sugerisao da je princ Vilijam nesvesno izabrao Kejt Midlton na osnovu Tiginog imidža. Upoređujući fotografije Kejt sa fotografijama Tigi u mladosti, postaje jasno da su izuzetno slične: ravna smeđa kosa, glatko ovalno lice, breskvast ten i slično oblikovan nos. Novinari lista su čak pronašli „skriveno značenje“ u činjenici da se Vilijam oženio Kejt kada je imala 28 godina — istih godina koliko je Tigi imala kada je počela da radi u Kensingtonskoj palati.

Princeza Dajana i princ Vilijam Foto: Profimedia

Novine brzo potvrđuju ovu hipotezu primerom Vilijamovog oca. Zaista, fizička sličnost između Čarlsove druge žene, Kamile, i njegove prve dadilje, Mejbl Anderson, takođe je očigledna. Sa njenim izduženim ovalnim licem, istaknutom bradom, udubljenim obrazima i ravnim nosom, verovatno je da je upravo u Kamili Čarls video sliku žene koju je princ kasnije opisao kao svoje „sigurno utočište“.

Uzgred, bivša kraljevska dadilja takođe održava dobar odnos sa sadašnjom suprugom kralja Čarlsa, Kamilom Parker-Bouls, sa kojom se Tigi u početku „nije slagala“ (Kamila ju je jednom omalovažavajuće nazvala „zaposlenom asistentkinjom“). Petiferovi su čak bili pozvani na 60. rođendan vojvotkinje od Kornvola 2007. godine. Čini se da je ovo bilo prikladno pomirenje između dve žene, koje, međutim, nikada nisu uspele da poprave svoj odnos sa Dajanom, čija će „utvara“ dugo proganjati njihove porodice.

(Kurir.rs/Novosti.rs)

