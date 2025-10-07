Selin Dion je sa svojim sinovima Rene-Čarlsom, Nelsonom i Edijem bila na koncertu Pola Makartnija u Las Vegasu.

Kanadska pevačica izgledala je oduševljeno dok je pevala i splaudirala iz publike gledajući legendu Bitlsa kako nastupa na stadionu Allegiant.

Foto: Brian Prahl CK5 / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Selin je radosno mahala rukom i zabavljala se, a viđena je i kako raspoloženo razgovara s ostalim posetiocima koncerta.

Podsetimo, Selin Dion je 2022. godine otkrila da pati od sindroma ukočenosti (SPS). Sindrom ukočene osobe redak je neurološki poremećaj koji uzrokuje ukočenost mišića i bolne grčeve koji dolaze i nestaju i mogu s vremenom da se pogoršaju.

U videu koji je tada objavila na svojoj Instagram stranici, pevačica je emotivno objasnila: ''Nažalost, ovi grčevi utiču na svaki aspekt mog svakodnevnog života. Ponekad uzrokuju poteškoće pri hodanju i ne dozvoljavaju mi da koristim glasne žice za pevanje onako kako sam navikla. Svaki dan naporno radim sa svojim terapeutom sportske medicine kako bih vratila snagu i sposobnost ponovnog nastupa, ali moram da priznam da je to bila borba. Sve što znam je da pevam. To je ono što sam radila ceo život i to je ono što najviše volim da radim'', rekla je.

U galeriji pogledajte fotografije Selin Dion:

1/18 Vidi galeriju Selin Dion Foto: Gvg / imago sportfotodienst / Profimedia, Poitout Florian/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Printscreen/RTS

Prošle godine u maju, Selin je otkrila da je malo bolje.

''To je bio veliki teret na mojim ramenima i puno te težine je nestalo... jer sada mogu da se usredsredim na stvarnost. To je divno.''

Njene poslednje fotografije dokaz su da se oseća bolje, a svi se nadaju kako će uskoro ponovo držati i koncerte.

Video: Selin Dion o teškoj bolesti