Viktorija Bekam (51), modna dizajnerka i bivša članica čuvene grupe Spice Girls, prvi put je otvoreno govorila o svojoj borbi s poremećajem u ishrani i o tome kako je godinama skrivala istinu od svoje porodice.

U novom Netflix dokumentarcu “Victoria”, koji je objavljen 9. oktobra, Viktorija priznaje da je upravo u tom periodu naučila da vešto prikriva svoju patnju.

“Kada imate poremećaj u ishrani, postanete veoma dobri u laganju. Nikada nisam bila iskrena prema svojim roditeljima o tome. Nikada o tome nisam govorila javno”, ispričala je Viktorija.

“Stalno vam govore da niste dovoljno dobri – i mislim da me taj osećaj prati čitav život.”

Želja da ostane “relevantna” posle Spice Girls

Viktorija je otkrila da su se njeni problemi sa težinom javili još u školskim danima, dok je pohađala pozorišnu akademiju, gde su je, kako kaže, često optuživali da je “debela”.

Njen otac Toni prisetio se:

“Naravno da ju je to pogađalo. Mnogo ju je bolelo.”

Bekamova je dodala da je, nakon raspada Spice Girls, osećala pritisak da ostane u centru pažnje, što ju je dodatno guralo u nezdrave navike.

“Danas želim da pomognem drugim ženama”

Bliska prijateljica Viktorije otkrila je za The Sun da je dizajnerka danas potpuno otvorena i da želi da pomogne ženama koje prolaze kroz slične probleme.

“Mnogo ju je povredilo sve ono što su govorili o njoj. Kao i mnoge žene, pokušala je da povrati kontrolu nad sopstvenim telom. Njena odluka da sada o tome govori pokazuje koliko je napredovala”, rekla je njena prijateljica.

“Viktorija je neverovatan uzor – ne samo svojoj deci već i svim ženama. Snimanje ovog dokumentarca bilo je za nju svojevrsna terapija. Nema samosažaljenja, ne krivi nikoga, već pokazuje da se radom i upornošću može pobediti sve.”

Put od pevačice do modne ikone

Dokumentarna serija u tri dela prati Viktoriju dok se priprema za modnu reviju u Parizu, kao i događaje koji su prethodili osnivanju njenog modnog brenda 2008. godine.

Ovaj projekat dolazi godinu dana nakon popularne Netflix serije “Beckham” (2023), u kojoj je Viktorija prvi put otvoreno govorila o spekulacijama da je njen suprug Dejvid Bekam imao aferu dok je igrao za Real Madrid 2003. godine.

