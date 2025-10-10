Slušaj vest

Internet je preplavljen jezivim veštački generisanim prikazima Robina Vilijamsa, a njegova ćerka, glumica Zelda Vilijams, oglasila se kako bi osudila ovakve neukusne pokušaje da se "oživi" njen otac.

Za Zeldi je to lično i bolno jer, kako kaže, ovakvi video-snimci i slike ne samo da ne odaju počast legendarnom komičaru, već ga ponižavaju.

Zelda i Robin Foto: Beta Ap

"Molim vas, prestanite da mi šaljete AI videe mog tate," napisala je u svojoj objavi na Instagramu. "Nemojte da mislite da želim to da vidim ili da ću razumeti - ne želim i neću."

Zelda je dodala da je svesna da neki ljudi ovakve snimke šalju iz zlobe. "Ako pokušavate da me isprovocirate, videla sam mnogo gore stvari - ograničavam vas i nastaviću dalje. Ali ako imate imalo pristojnosti, prestanite da radite ovo i njemu i meni. I svima, tačka."

Govoreći šire o veštačkoj inteligenciji, Zelda je oštro osudila ovu tehnologiju i njene "odvratne rezultate".

"To je glupo, gubljenje vremena i energije," istakla je. "I verujte mi, to NIJE ono što bi on želeo." Nazvala je AI prikaze svog oca i drugih preminulih umetnika "užasnim Tiktok marionetama" i dodala:

Robin Vilijams Foto: Profimedia

"Gledati kako se nasleđe stvarnih ljudi svodi na: 'ovo otprilike liči i zvuči kao oni, to je dovoljno', samo da bi neko pravio te odvratne videe, to je ludilo. Ne pravite umetnost, pravite odvratne, preprerađene hot-dogove od tuđih života."

Zelda je istakla da ljudi time uništavaju i istoriju umetnosti i muzike: "A onda to gurate drugima pod nos, nadajući se da će vam staviti lajk. Odvratno."

U drugoj objavi dodala je: "I, za ime svega na svetu, prestanite da to nazivate 'budućnošću'."

Podsetila je da su pre nekoliko godina svi tvrdili da su NFT-ovi budućnost, a pre deset godina da je 'video-budućnost'.

"AI samo reciklira i prežvakava prošlost kako bi bila ponovo konzumirana. Uzimamo sadržaj kao u ljudskoj stonogi - sa samog kraja lanca," napisala je slikovito, dodajući: "Dok se oni na početku samo smeju i bogate."

Zelda već godinama upozorava na opasnosti i etičke probleme generativne veštačke inteligencije, ali kada neko koristi takve alate da "oživi" njenog oca i manipuliše njegovim likom i glasom - to za nju predstavlja novu, posebno bolnu granicu.

"Samo nemojte to raditi," poručila je jasno.

