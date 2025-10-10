Slušaj vest

Princ Vilijam se pojavio u novom video snimku povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, u kojem je govorio o razornom uticaju koji samoubistvo ostavlja na porodice i zajednicu. Emotivni razgovor, koji je mnoge dirnuo do suza, objavljen je u trenutku kada njegova Kraljevska fondacija pokreće Mrežu za prevenciju samoubistava - nacionalnu inicijativu koja okuplja dvadeset organizacija širom Ujedinjenog Kraljevstva i ima cilj da pruži pomoć onima koji su pogođeni ovom tragedijom.

U video snimku, princ od Velsa posetio je dom Rijan Menings iz Kardifa, majke koja je 2012. godine pretrpela nezamisliv gubitak. Njen sin Džordž preminuo je iznenada od skrivene bolesti kada je bio tek godinu star, a samo pet dana kasnije, njen suprug Pol oduzeo je sebi život.

Od tada, Rijan je svoju bol pretočila u misiju - osnovala je humanitarnu organizaciju koja pruža podršku porodicama pogođenim iznenadnom i neočekivanom smrću dece i mladih do 25 godina starosti.

U njihovom intimnom razgovoru Vilijam i Rijan govorili su o potrebi za boljom podrškom onima koji su izgubili najbliže, ali i o stigmi koja i dalje okružuje temu samoubistva.

"Nisam znala kako smo uopšte preživeli"

Princ Vilijam započeo je razgovor pitanjem kako je Rijan uspela da odgaji svoju stariju decu, Holi i Ajzaka, nakon tragedije.

"Iskreno, ne znam kako smo preživeli. Samo se probudiš i ideš dalje, dan po dan", priznala je.

Govoreći o društvenom odnosu prema samoubistvu, nekadašnja profesorka fizičkog vaspitanja rekla je da ju je šokirala tišina koja prati ovu temu.

"Nikada ranije nisam bila pogođena samoubistvom, to je bila vest koju pročitaš i nastaviš dalje. Ljudi o tome ne govore, ne žele ni da spomenu šta se dogodilo. To me je tada zbunjivalo i bolelo", dodala je Britanka.

"Zašto nisi razgovarao sa mnom?"

Princ Vilijam je zatim pomenuo da porodice često ostaju sa bezbroj pitanja nakon samoubistva voljene osobe. Rijan je potvrdila da i sama "iznova preživljava poslednje dane sa Polom, pitajući se šta je mogla da uradi drugačije".

"Pre nego što smo izgubili Džordža, bili smo toliko srećn. To samo pokazuje da se ovo može desiti bilo kome", istakla je u razgovoru.

Na pitanje princa Vilijama šta bi rekla svom pokojnom suprugu ako bi imala priliku, Rijan je odgovorila: "Samo bih ga pitala - zašto nisi razgovarao sa mnom? To pitanje sebi postavljam svakog dana. On je bio slomljen, krivio je sebe, ali da je samo došao kod mene, da smo razgovarali, sve bi bilo drugačije. Toliko je toga propustio, toliko radosti. Bili bismo dobro - i to je ono što najviše boli."

U tom trenutku, princ Vilijam je bio vidno potresen. Zastao je da se sabere, a Rijan ga je pitala: "Da li ste dobro?"

"Izvinite", rekao je princ, "teško je postavljati ova pitanja."

Na to mu je Rijan odgovorila: "Znam, i vi ste izgubili nekog. Život ume da nas pogodi najtežim udarcima, ali razgovor i nada su ono što nas drži da nastavimo dalje."

Kako sprečiti dalja samoubistva?

Na kraju razgovora, Vilijam je istakao da je otvoreni dijalog ključ prevencije: "Najbolji način da sprečimo samoubistvo jeste da o njemu govorimo. Da pričamo o tome rano, sa ljudima koje volimo i kojima verujemo. Hvala vam što ste o tome progovorili."

Princ Vilijam i princeza Kejt već godinama javno govore o važnosti mentalnog zdravlja, naročito među mladima. Njihova fondacija podržava više programa koji se bave prevencijom depresije, anksioznosti i samoubistva, kao i podrškom porodicama koje su izgubile svoje najbliže.

