Knjiga ozloglašenog princa povučena iz prodaje zbog Melanije Tramp: Bura u SAD zbog tvrdnji na račun prve dame
Društvene mreže ne prestaju da gore nakon što je izdavačka kuća HarperCollins UK odlučila da povuče iz prodaje biografsku knjigu o britanskom princu Endrju, jer je sadržala “neproverene tvrdnje” o Melaniji Tramp.
Neautorizovana biografija „Entitled: The Rise and Fall of the House of York”, koju je napisao istoričar Endrju Louni, objavljena je u avgustu ove godine. Knjiga istražuje život princa Endrjua, njegov brak sa Sarom Ferguson, odnos prema porodici i zaposlenima, kao i brojne finansijske i lične skandale.
Iako je prvobitno izazvala burne reakcije u Ujedinjenom Kraljevstvu, sada je postala i tema broj jedan u Sjedinjenim Državama.
“Uklonili smo delove o Melaniji Tramp”
Iz britanskog ogranka HarperCollinsa oglasili su se zvaničnim saopštenjem:
“U dogovoru s autorom uklonili smo nekoliko odlomaka koji su se odnosili na neproverene tvrdnje o prvoj dami Sjedinjenih Država, Melaniji Tramp. Primerci knjige koji sadrže te navode trajno se povlače iz distribucije. HarperCollins UK izvinjava se prvoj dami.”
Ova odluka izazvala je lavinu komentara, jer se veruje da je sporna bila upravo tvrdnja koja povezuje porodicu Tramp sa ozloglašenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.
Tvrdnje o povezanosti sa Epstajnom
Podsećamo, princ Endrju izgubio je vojna zvanja i povlastice upravo zbog povezanosti s Epstajnom i njegovim kriminalnim aktivnostima. Poslednjih meseci njegovo ime se ponovo našlo u fokusu javnosti, jer američki Kongres zahteva objavljivanje istražnih dokumenata o Epstajnu i njegovoj saradnici Gislejn Maksvel.
Pogledajte fotografije iz vile pedofila Džefrija Epstajna:
Ipak, u samom tekstu nije se tvrdilo da je Melanija znala za bilo kakve nezakonite aktivnosti.
Melanija: “Istina je drugačija”
Melanija Tramp i njen pravni tim u više navrata su demantovali ovakve priče. Prema njenim rečima, Donalda Trampa upoznala je u njujorškom klubu Kit Kat, što je zabeleženo i u njenim memoarima “Melania”.
Fanovi besni: “Tužiti sve redom!”
Obožavaoci Melanije Tramp masovno su reagovali na društvenim mrežama, pozivajući je da tuži izdavača i sve koji su širili “lažne priče”.
Bonus video: Redak snimak Melanije Tramp koja priča na slovenačkom