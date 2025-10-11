Slušaj vest

Društvene mreže ne prestaju da gore nakon što je izdavačka kuća HarperCollins UK odlučila da povuče iz prodaje biografsku knjigu o britanskom princu Endrju, jer je sadržala “neproverene tvrdnje” o Melaniji Tramp.

Neautorizovana biografija „Entitled: The Rise and Fall of the House of York”, koju je napisao istoričar Endrju Louni, objavljena je u avgustu ove godine. Knjiga istražuje život princa Endrjua, njegov brak sa Sarom Ferguson, odnos prema porodici i zaposlenima, kao i brojne finansijske i lične skandale.

princ Endrju Foto: Justin Ng / Alamy / Profimedia

Iako je prvobitno izazvala burne reakcije u Ujedinjenom Kraljevstvu, sada je postala i tema broj jedan u Sjedinjenim Državama.

“Uklonili smo delove o Melaniji Tramp”

Iz britanskog ogranka HarperCollinsa oglasili su se zvaničnim saopštenjem:

“U dogovoru s autorom uklonili smo nekoliko odlomaka koji su se odnosili na neproverene tvrdnje o prvoj dami Sjedinjenih Država, Melaniji Tramp. Primerci knjige koji sadrže te navode trajno se povlače iz distribucije. HarperCollins UK izvinjava se prvoj dami.”

Foto: Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Ova odluka izazvala je lavinu komentara, jer se veruje da je sporna bila upravo tvrdnja koja povezuje porodicu Tramp sa ozloglašenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Tvrdnje o povezanosti sa Epstajnom

Podsećamo, princ Endrju izgubio je vojna zvanja i povlastice upravo zbog povezanosti s Epstajnom i njegovim kriminalnim aktivnostima. Poslednjih meseci njegovo ime se ponovo našlo u fokusu javnosti, jer američki Kongres zahteva objavljivanje istražnih dokumenata o Epstajnu i njegovoj saradnici Gislejn Maksvel.

Pogledajte fotografije iz vile pedofila Džefrija Epstajna:

1/5 Vidi galeriju Fotografije iz vile Džefrija Epstajna Foto: Printscreen

Ipak, u samom tekstu nije se tvrdilo da je Melanija znala za bilo kakve nezakonite aktivnosti.

Melanija: “Istina je drugačija”

Melanija Tramp i njen pravni tim u više navrata su demantovali ovakve priče. Prema njenim rečima, Donalda Trampa upoznala je u njujorškom klubu Kit Kat, što je zabeleženo i u njenim memoarima “Melania”.

Fanovi besni: “Tužiti sve redom!”

Obožavaoci Melanije Tramp masovno su reagovali na društvenim mrežama, pozivajući je da tuži izdavača i sve koji su širili “lažne priče”.

Bonus video: Redak snimak Melanije Tramp koja priča na slovenačkom