Za svoju iznenadnu posetu Severnoj Irskoj, Kejt Midlton je nosila maslinastozeleni kaput Aleksandra Mekvina napravljen po meri, smeđe čizme od antilopa marke Đanvito Rosi i zlatne minđuše sa detelinom od Danijele Drejper. Princ Vilijam i Kejt su poslednji put posetili Severnu Irsku pre tri godine, u oktobru 2022, samo mesec dana nakon što su postali princ i princeza od Velsa.

Kao što je to obično činila, Kejt je za današnju posetu reciklirala odeću iz svog ormara, noseći skoro celu svoju odevnu kombinaciju od Božića 2022. godine. Ispod dugog kaputa, princeza od Velsa nosila je midi suknju Ralfa Lorena, koju je nosila i prošlog meseca na zajedničkoj proslavi sa prvom damom SAD Melanijom Tramp.

Za posetu farmi Kejt je zamenila svoj kaput Aleksandra Mekvina za seoski šik. Princeza od Velsa je odabrala nešto ležerniju odevnu kombinaciju dok je učila kako se lan uzgaja za proizvodnju održivog platna. Izvukla je još dva dugogodišnja omiljena modna komada, zamenivši čizme sa potpeticom za smeđi par Penelope Čilvers koji nosi još od univerzitetskih dana, dok je kaput po meri zamenila Barbur jaknom. Princeza je uz ovu jaknu i čizme ponela crnu rolku, široku suknju i kardigan boje kafe "With Nothing Underneath".

Poseta Vilijama i Kejt farmi ističe princezinu strast prema britanskoj tekstilnoj industriji. Ona je poslednjih godina obavila nekoliko angažmana ističući značaj tekstila proizvedenog u Velikoj Britaniji, a poslednji je bio poseta dvema engleskim proizvođačima u septembru.

